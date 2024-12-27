İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri

İsrail ordusu abluka altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki çalışır halde olan son sağlık tesisi olan Kemal Advan Hastanesi için boşaltma emri verdi. Zorla tahliye tehdidinin bildirilmesinden bu yana tüm iletişim kesildiği için hastanedekilerin durumları ve nerede oldukları bilinmiyor.

İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri - 1

İsrail, Gazze'de çöküşün eşiğinde olan sağlık sistemine bir darbe daha vurdu.

Gazze'de ikinci tıbbi görevinde bulunan Amerikalı doktor Mimi Syed, El Cezire'ye konuştu.

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İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri - 2

75 HASTA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Syed, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni boşaltma emrinin Gazze'nin kuzeyinde “insanlığın sonu” anlamına geldiğini, çünkü artık bölgede hiçbir sağlık tesisinin faaliyet göstermeyeceğini söyledi.

Tesiste yaklaşık 75 hastanın bulunduğu tahmin ediliyor.

İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri - 3

ELEKTRİKLİ ALETLERE İHTİYAÇ VAR

Syed, hastaların tedaviye ve genellikle hastane dışında çalıştırılamayan elektrikli aletlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Bunun sonucunda ölümlerin gerçekleştiğini tamamen hayal edebiliyorum” dedi.

Doktor, hayatta kalan hastaların büyük olasılıkla Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'ne ve kendisinin de faaliyet gösterdiği Deyr el-Balah'taki El Aksa Hastanesi'ne gideceğini sözlerine ekledi.

İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri - 4

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Bu tıbbi tesislerdeki sağlık sisteminin yeterli gıda, su ya da elektrik olmadığı için zaten çökmüş durumda olduğunu ifade eden Syed, “Zaten çökmüş olan bir sağlık sistemine başka bir hasta akını gelmesini hayal bile edemiyorum” diye ekledi.

İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri - 5
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