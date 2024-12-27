İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri
İsrail ordusu abluka altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki çalışır halde olan son sağlık tesisi olan Kemal Advan Hastanesi için boşaltma emri verdi. Zorla tahliye tehdidinin bildirilmesinden bu yana tüm iletişim kesildiği için hastanedekilerin durumları ve nerede oldukları bilinmiyor.
İsrail, Gazze'de çöküşün eşiğinde olan sağlık sistemine bir darbe daha vurdu.
Gazze'de ikinci tıbbi görevinde bulunan Amerikalı doktor Mimi Syed, El Cezire'ye konuştu.