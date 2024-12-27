İnsanlığın sonu: Gazze'nin kuzeyindeki son hastaneye ölüm emri

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Bu tıbbi tesislerdeki sağlık sisteminin yeterli gıda, su ya da elektrik olmadığı için zaten çökmüş durumda olduğunu ifade eden Syed, “Zaten çökmüş olan bir sağlık sistemine başka bir hasta akını gelmesini hayal bile edemiyorum” diye ekledi.