İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek!

Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor.

İnsanlığın kıyamete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir ölçek olan Kıyamet Günü Saati geçen yıl gece yarısına 90 saniye kala olarak bırakılmıştı.

Uzmanlar bunun atom bombasının yapımından bu yana insanlığın yıkıma en çok yaklaştığı an olduğunu belirtti.