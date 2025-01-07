İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek!
İnsanlık yok olmaya ne kadar yakın olduğunu bu ay öğrenecek. Geçen yıl 90 saniyede bırakılan ve insanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, her yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayında yeniden belirlenecek. Ukrayna- Rusya savaşı ve Ortadoğu'daki çatışmalar devam ederken uzmanlar nükleer savaş riskinin bu yıl çok yüksek olduğunu belirtti. Bu da Kıyamete bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor.
Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor.
İnsanlığın kıyamete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir ölçek olan Kıyamet Günü Saati geçen yıl gece yarısına 90 saniye kala olarak bırakılmıştı.
Uzmanlar bunun atom bombasının yapımından bu yana insanlığın yıkıma en çok yaklaştığı an olduğunu belirtti.