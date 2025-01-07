İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek!

İnsanlık yok olmaya ne kadar yakın olduğunu bu ay öğrenecek. Geçen yıl 90 saniyede bırakılan ve insanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, her yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayında yeniden belirlenecek. Ukrayna- Rusya savaşı ve Ortadoğu'daki çatışmalar devam ederken uzmanlar nükleer savaş riskinin bu yıl çok yüksek olduğunu belirtti. Bu da Kıyamete bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor.

İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek! - 1

Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor.

İnsanlığın kıyamete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir ölçek olan Kıyamet Günü Saati geçen yıl gece yarısına 90 saniye kala olarak bırakılmıştı.

Uzmanlar bunun atom bombasının yapımından bu yana insanlığın yıkıma en çok yaklaştığı an olduğunu belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek! - 2

Ancak Ukrayna'daki savaş ve Ortadoğu'daki kaos sürerken uzmanlar nükleer savaş riskinin artık "çok yüksek" olduğunu söylüyor.

Varoluşsal Risk Çalışmaları Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Haydn Belfield "Nükleer savaşa muhtemelen son kırk yılın herhangi bir noktasında olduğundan daha yakınız" dedi.

İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek! - 3

Ancak bilim insanları, insanlığın yok olmasına yol açabilecek şeyin sadece nükleer silahlar olmadığını söylüyor.

BAS, hızla ısınan iklimin, yapay zekanın yükselişi ve genetik mühendislik teknolojilerinin yayılmasının da felaketleri tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Aşırı sıcaklıkların ve iklim felaketlerinin damgasını vurduğu bir yıla baktığımızda, kıyamet gününün her zamankinden daha yakın olduğu görülüyor.

İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek! - 4

KIYAMET SAATİ KAÇ?

Kıyamet Saati, uzmanlar tarafından kabul edildiği üzere dünyanın insan kaynaklı küresel bir felakete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir saattir.

Her yıl saat, insanlığın tamamen yok olmasına (gece yarısı) ne kadar yakın olduğumuza göre güncellenir.

Saat ileri gidip gece yarısına yaklaşırsa (önceki yılla karşılaştırıldığında), bu insanlığın kendi kendini yok etmeye yaklaştığı anlamına gelir.

İnsanlığın sonu geldi mi? Kıyamet saati bu ay kaderimizi belirleyecek! - 5

Ancak gece yarısından daha da geriye giderse, insanlığın son 12 ayda küresel felaket risklerini azalttığını gösteriyor.

Bazı yıllarda saatin ibreleri geçen yıl  olduğu gibi hiç hareket etmiyor, bu da küresel durumun değişmediğini gösteriyor.

Saat, Chicago merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve akademik bir dergi yayınlayan Atom Bilimcileri Bülteni tarafından belirleniyor.

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