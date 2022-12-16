İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor

Ülkedeki gıda krizi nedeniyle yetersiz beslenemeyip sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri, dünyadaki ilk yıllarında ülkelerinin makus kaderini yansıtırcasına açlıkla boğuşmak zorunda kalıyor. Bebekler yaşının gerektirdiği şekilde yürüyemiyor, ayakta duramıyor ve emekleyemiyor. Sütten kesilen binlerce anne klinikler önünde çocuklarının tedavisi edilmesini bekliyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 1

Her bir çocuk incecik kol ve bacaklarının bir gün kalınlaşmasını, güçlenmesini ve diğer ülkelerdeki akranları gibi koşup eğleneceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 2

Geçen yıl ABD'nin çekilmesini müteakip Afganistan'a yönelik uluslararası yardımların kesilmesi ve bunun sonucu olarak ekonomik krizin derinleşmesi, ilk olarak anneleri ve çocukları etkiledi.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 3

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 6 milyon Afgan, acil durum seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalırken 2023'te ülke nüfusunun üçte ikisine tekabül eden 28 milyondan fazla insanın yaşamlarını sürdürebilmek için temel insani yardıma ihtiyacı olacak. Halbuki 2022'de bu sayı yaklaşık 22-23 milyon civarındaydı.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 4

ANNELER SÜTTEN KESİLİYOR

Afganistan'da şiddetlenen ekonomik problemler gıda krizini derinleştirirken yeterli kalitede beslenemeyen anneler sütten kesiliyor, annelerin bebeklerini emzirememesi ya da bunu ikame edecek gıdaları bulamamalarının sonucu olarak, bebekler yaşlarına paralel olarak gelişip büyüyemiyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 5

2-3 yaşlarındaki bebekler, 8-10 aylık gibi görünüyor. Yaşları gelmesine rağmen emekleyemiyor, oturamıyor ve ayaklarının üstünde duramıyor. Hatta kimisi, annesinden süt emecek gücü dahi bulamıyor. Bu durumun devam etmesi de çocuğu ölüme götürüyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 6

Miktar olarak ihtiyaç duyulan besin ögelerinin yeterli tüketilememesi ya da kötü beslenme sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları olarak tanımlanan malnütrisyon, ilk önce annede başlıyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 7

Hayati temel gıdalara dahi erişemeyen anneler kısa sürede sütten kesiliyor. Bu nedenle, malnütrisyondan muzdarip bebekler de en temel hakları anne sütünden mahrum kalıyor. Gerekli gıda takviyelerinin de olmaması bebek ve çocuklarda gözle görünür gelişim yavaşlığına neden oluyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 8

KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

Yetkililer, kliniklerdeki malnütrisyon hastası bebeklerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış olduğunu ifade etti.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 9

Save The Children ve Yeryüzü Doktorları gibi uluslararası yardım kuruluşları ülke genelinde kurdukları kliniklerde malnütrisyon hastası bebeklere ve sütten kesilen annelerine gıda takviyesi yapıyor ve gelişimlerini düzenli takip ediyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 10

Buralarda, gelişim göstermeyen ve durumu kötüleşen bebekler ise hastanelere kaldırılıyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 11

Kliniklerde çocuk sayısının artması, ülkede tehlike çanlarının çaldığının en büyük işareti. Halihazırda hastaneler birçok imkansızlıkla boğuşurken malnütrisyon kliniklerinin önlerinde bebeklerinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan anneler, uzun kuyruklar oluşturuyor. Mecali kalmamış bilinci yarı açık bebekler, annelerinin kucağında sırada bekliyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 12

Malnütrisyon aslında tedavisi zor bir hastalık değil. Söz konusu kliniklerde de tedavide başarı oranı yüksek. Ancak ailelerin Afganistan'da kronikleşen fakirlik döngüsünden çıkamaması, doğum oranının yüksek olması, çocuk beslemede bilinçsizlik, kardeşler arasındaki yaş farkının çok az olması gibi etkenler malnütrisyon döngüsünü kırmaya yetmiyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 13

Ayrıca Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortamın görece sona ermesi ve nispi güvenliğin sağlanması ile daha önce ulaşılması zor, ücra bölgelerden de insanların sağlık merkezlerine başvurması da söz konusu artışa neden oluyor. Çünkü daha önce kayda geçemeyen binlerce vakanın artık kaydı tutuyor. Bu da malnütrisyon hastası bebeklerin gerçek sayısını gözler önüne sürecek şekilde istatistiklerde artışa neden oluyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 14

1,5 YAŞINDA 5 KİLO 500 GRAM

18 aylık Nezmin Terahil, bu bebeklerden sadece biri. Yeryüzü Doktorları Derneğinin kliniklerinden birinde kendine yer bulmuş şanslı bebeklerden. Ancak, 18 aylık olmasına rağmen hala yürüyemiyor. Ayakları üzerinde dahi duracak güçte olmadığı gibi oturamıyor ve emekleyemiyor da. Çünkü kol ve bacakları incecik ve bedenini taşıyamıyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 15

Küçük Nezmin de 10-11 kilogram olması gerekirken sadece 5 kilo 400 gram. Kol kalınlığı ise sadece 9 santimetre. Boyu da 65 santimetre. Doktorlara göre, kolu en az 13 santimetre olmalı, boyu da 15-20 santimetre daha uzun olmalı.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 16

Nezmin'in annesi Can Terahil'in, daha 20 yaşında olmasına rağmen 6 çocuğu var. 5 ay sonra sütten kesildiğini ifade eden Terahil, içinde bulundukları fakirliği şu şekilde aktardı:

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 17

"Doğru düzgün yemek bulamadım. Maddi durumunuz çok kötü. Çalışacağım bir iş de bulamıyorum. İş olsa da çalışıp kazansam ve yiyecek alsam. Uzun zamandır çay ile kuru ekmek yiyorum. 6 gün önce patatesli bir yemek yiyebildim. O kadar. Kocamın bir el arabası var ve onunla iş bulmaya çalışıyor. Ancak yok."

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 18

Malnütrisyondan muzdarip bir diğer bebek ise 7 aylık Atife Terahil. Annesi Atife'yi kilo alamaması ve gelişim gösterememesi nedeniyle birkaç hafta önce kliniğe getirdiğini söyledi.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 19

Atife 7-7,5 kilo civarında olması gerekirken, 5 kilo 300 gram ağırlığında. Oturamıyor, emekleyemiyor ve denge kontrolünü sağlayamıyor. Atife, sesli uyarılara doğru düzgün yanıt veremiyor ve yeni doğan izlenimini veriyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 20

Atife'nin annesi, 24 yaşındaki Latife Terahil'in, yiyecek doğru dürüst bir şeyi olmadığı için sütü kesilmiş durumda.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 21

Terahil, klinikten takviye gıdaları alıyor ve hafta boyunca çocuğunu bunlarla besliyor. Çocuğunda olumlu gelişmeler kaydedildiğini aktaran Terahil ancak evde yiyecek doğru düzgün bir şey olmadığı için sürekli yardıma muhtaç halde olduklarını kaydetti.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 22

"En son ne zaman güzel bir yemek yediniz?" sorusuna "Hatırlamıyorum bile" yanıtını veren anne Terahil, "Çocuğumu emziremiyorum. Maddi durumumuz çok kötü. Evde yiyecek hiçbir şey de yok. Kocam işsiz ve bir kuruş gelirimiz yok. Bu durumda çocuğumu nasıl doyurayım." dedi.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 23

Yeryüzü Doktorları Derneği kliniğinde çalışan Dr. Ayşe Maruf, buraya gelen annelerin neredeyse yüzde 70'inin de yetersiz beslendiğini ve malnütrisyon hastası olduğunu kaydetti.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 24

Şiddetli malnütrisyon seviyesindeki 6 aylık Beheşte Sedna ise şu an Kabil'deki İndira Gandi Çocuk Sağlığı Hastanesinin acil biriminde müşahede altında.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 25

Tıpkı yeni doğan gibi görünen ve en az 6-7 kilogram olması gereken Beheşte Sedna, sadece 3 kilogram ağırlığında.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 26

Anne Bibi Rayna Sedna yaşadıkları sıkıntılara dayanamayıp hastalandığını, iyi beslenemediğini ve sütten kesildiğini anlattı.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 27

35 yaşındaki 7 çocuk annesi Sedna, kızı Beheşte'nin sağlık durumu hakkında "6 aylık ve 3 kilogram ağırlığında. 6 kilogram olmalı. Yaşam koşullarının getirdiği sorunlar nedeniyle böyle oldu. Bir oğlum kayboldu. Bu nedenle hastalandım. Babası da kalp krizi geçirdi. Şu an evde yatıyor. Kimse de yardım etmedi." diye konuştu.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 28

AYDA YAKLAŞIK 10 ÇOCUK ÖLÜYOR

İndira Gandi Hastanesinin Malnütrisyon Bölümünde, küçük kliniklerde gelişim göstermeyip sağlık durumu ağırlaşan bebekler tedavi görüyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 29

Burada ülkenin her vilayetinden vakalar görülebiliyor. Anneler, çocuklarının başında günlerce bekliyor. Bazı aileler, tedavi için varını yoğunu satmak zorunda kalıyor.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 30

Hastanenin Malnütrisyon Birimi Müdürü Dr. Aka Muhammed Şirzad, geçen yıla göre hastaneye yatan hasta sayısının ikiye katlandığını aktardı.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 31

Şu an acil müşahede altında 20 çocuğun olduğunu ifade eden Şirzad, şöyle konuştu:

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 32

"Özellikle bu mevsimde hastanede kışın 8-10 yatan hasta olurdu. Ancak düne kadar 20-25 yatılı hastamız vardı. Son 12 ayda aşağı yukarı 70-80 hasta hayatını kaybetti. Aylık 6-7 ile 10 arasında hasta yaşamını yitiriyor. Geçen ay 107 hastamız vardı ve bunların arasından 10 hasta hayatını kaybetti.”

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 33

Afganistan'da yaz aylarında yaşanan sel ve deprem gibi doğal afetlerin sonucu binlerce ailenin muhtaç duruma düştüğünü aktaran Şirzad, bunun çocuklara da doğrudan yansıdığını ve afet bölgelerinden çok sayıda çocuğun hastaneye yatırıldığını anlattı.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 34

Hastane Müdürü Dr. Muhammed Hasib ise uzun yıllar süren çatışmalı ortamının sona etmesiyle daha önce sağlık merkezlerine erişemeyen, ücra bölgelerden de insanların artık başvuru yaptığını belirterek "Sayıların yükselmesi, tüm insanların sağlık merkezlerine erişiminin olduğunu gösteriyor. Yoksa yetersiz beslenme hastalığı Afganistan’da daha önce de vardı." ifadelerini kullandı.

İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor - 35

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