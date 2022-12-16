İnsanlık dramı: Sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor

Ayrıca Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortamın görece sona ermesi ve nispi güvenliğin sağlanması ile daha önce ulaşılması zor, ücra bölgelerden de insanların sağlık merkezlerine başvurması da söz konusu artışa neden oluyor. Çünkü daha önce kayda geçemeyen binlerce vakanın artık kaydı tutuyor. Bu da malnütrisyon hastası bebeklerin gerçek sayısını gözler önüne sürecek şekilde istatistiklerde artışa neden oluyor.