İnsanlık tarihinin akışını değiştirdiler: Atların ne zaman evcilleştirildiği ortaya çıktı

İNSANLIK TARİHİ EN ÇOK ETKİLEYEN HAYVANLARDAN BİRİ

Orlando, "Atlara bu kadar ilgi duymamızın nedeni, muhtemelen insanlık tarihini en çok etkileyen hayvanlardan biri olarak kabul edilebilmesidir" derken, "Bu hayvanla geliştirdiğimiz bu sıkı ilişki, motorun ulaşımı devraldığı 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü" diye sürdü.