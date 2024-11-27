İnsanlık yok olduğunda dünya böyle olacak! Kıyamet sonrası şehirlerin tüyler ürperten kareleri
Kıyamet bir gün kopacak mı? Sorusu, herkesin yanıtını merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Yeni Zelandalı sanatçılar John Walters ve Peter Baustdaeter, kıyamet sonrası dünyanın nasıl görünebileceğine dair korkutucu bir geleceği gözler önüne serdi. Paris, Londra ve Berlin gibi ikonik şehirlerin terk edilmiş ve doğanın kontrolüne geçtiği bir dünyayı resmeden bu çalışma, geleceğin ürkütücü bir provasını sunuyor. İşte kıyamet sonrası ünlü şehirlerin tüyler ürperten kareleri.
İnsanlığın yok oluşu sonrası devasa yapılar, doğanın içine çekiliyor, metropoller sessizliğe bürünüyor. Gördüğümüz tasvirler, "Bir gün gerçek olabilir mi?" sorusunu akıllara getiriyor.