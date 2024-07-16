Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı?
Eylül 2022'de iki genç Brezilyalı kadının kayıp olduğu bildirildiğinde, aileleri ve FBI onları bulmak için ABD genelinde umutsuz bir arama çalışması başlattı. Tek bildikleri, genç kadınların sağlıklı yaşam içerikleri üreten sosyal medya fenomeni Kat Torres ile birlikte yaşadığıydı. Torres, bu kadınlardan birinin insan ticareti ve köleleştirilmesi nedeniyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Leonardo DiCaprio ile partilere katılan ve uluslararası dergilerin kapaklarını süsleyen eski model, takipçilerini nasıl kandırıp cinsel istismara sürükledi?
SIFIRDAN ZİRVEYE YÜKSELİŞ
Sosyal medya fenomeni Kat Torres, yoksul bir yaşamdan imrendiği lüks hayata adım adım tırmandı. Dünyaca ünlü isimlerle yakın arkadaş oldu ve binlerce kişiye "başarıya nasıl ulaşılacağı" konusunda yaşam koçluğu yaptı.
Ancak geçen ay çıkarıldığı mahkemede, perde arkasında Brezilyalı "sağlık" fenomeninin, takipçilerini insan kaçakçılığı ve kölelikten oluşan bir tuzağa düşürdüğü kararına varıldı ve hapis cezasına çarptırıldı.