Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı?

Eylül 2022'de iki genç Brezilyalı kadının kayıp olduğu bildirildiğinde, aileleri ve FBI onları bulmak için ABD genelinde umutsuz bir arama çalışması başlattı. Tek bildikleri, genç kadınların sağlıklı yaşam içerikleri üreten sosyal medya fenomeni Kat Torres ile birlikte yaşadığıydı. Torres, bu kadınlardan birinin insan ticareti ve köleleştirilmesi nedeniyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Leonardo DiCaprio ile partilere katılan ve uluslararası dergilerin kapaklarını süsleyen eski model, takipçilerini nasıl kandırıp cinsel istismara sürükledi?

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 1

SIFIRDAN ZİRVEYE YÜKSELİŞ

Sosyal medya fenomeni Kat Torres, yoksul bir yaşamdan imrendiği lüks hayata adım adım tırmandı. Dünyaca ünlü isimlerle yakın arkadaş oldu ve binlerce kişiye "başarıya nasıl ulaşılacağı" konusunda yaşam koçluğu yaptı.

Ancak geçen ay çıkarıldığı mahkemede, perde arkasında Brezilyalı "sağlık" fenomeninin, takipçilerini insan kaçakçılığı ve kölelikten oluşan bir tuzağa düşürdüğü kararına varıldı ve hapis cezasına çarptırıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 2

8 YIL HAPİS CEZASI

BBC'nin haberine göre, Torres, Brezilya'da bir kadının insan ticareti ve köleleştirilmesi suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Her iki kadının da Eylül 2022'de kayıp olduğu bildirilmişti. Bu durum FBI'ın aramasına yol açmış ve bu da sosyal medya yıldızının ani düşüşüne neden olmuştu.

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 3

"HER ŞEY İNANDIRICIYDI"

Torres, Brezilya'nın gecekondu mahallelerinden birinde yaşarken hayatı bir anda değişti. Leonardo DiCaprio ve diğer ünlülerle parti yapmaya başlayan genç model Instagram'da bir milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Ancak sosyal medyadaki ihtişam ve gösterişin altında, mağdurları zorlama ve cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia ediyorlar.

Torres'in kurbanlarından Ana, BBC'ye şunları söyledi: "Dergilerin kapaklarındaydı. Leonardo DiCaprio gibi ünlü kişilerle birlikte görüldü. Gördüğüm her şey inandırıcıydı"

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 4

KÖLELİK İÇİN İKNA ETTİ

Kendini cadı ilan eden ve ruhani liderlerden ve iş koçlarından ilham aldığı söylenen Torres, kurbanları evinde kendisi için ücretsiz çalışmaları için ikna etmekle suçlanıyor.

Ana ve diğer takipçiler, Torres'in tavsiyelerini dinlemenin kendilerini ailelerinden ve arkadaşlarından giderek daha fazla uzaklaştırdığını söyledi.

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 5

"SOSYAL MEDYADA GÖSTERDİĞİ GİBİ DEĞİLDİ"

Torres, 2019 yılında Ana'dan New York'a taşınmasını ve kendisine hayvanlarıyla ilgilenme, yemek pişirme, çamaşır yıkama ve temizlik gibi konularda yardımcı olarak evde kalmasını istedi.

Ancak eve vardığında, dairenin fenomenin çevrimiçi varlığının ihtişamıyla uyuşmadığını gördü.

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 6

"BENİ KÖLE OLARAK KULLANIYORDU"

Genç kadın kedi idrarıyla kaplı bir kanepede uyuduğunu ve Torres'e vakit ayırabilmek için sadece birkaç saat uyumasına izin verildiğini iddia etti.

Ana, "Şimdi görüyorum ki beni köle olarak kullanıyordu... Bundan bir tatmin duyuyordu" dedi ve yaptığı işin karşılığında hiçbir zaman ücret almadığını da sözlerine ekledi.

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 7

TUVALETE GİTMEK İÇİN BİLE İZİN İSTİYORLARDI

Soruşturmaya göre Desirrê Freitas isimli başka bir kurban ve üçüncü bir Brezilyalı kadın, Torres'in paralarını sakladığını, birbirleriyle konuşmalarını yasakladığını ve tuvaleti kullanmak için bile odalarından çıkarken izin almalarını istediğini söyledi.

Freitas, Torres'in daha sonra kendisini seks işçisi olmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi. Genç kadın bu teklifi ilk başta reddetse de sonunda pes ettiğini aktardı.

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 8

GÜNLÜK 3 BİN DOLAR KAZANÇ KOŞULU

Kadınlar, Torres'in günlük bin dolardan 3 bin dolara çıkan kazanç kotasını karşılamazlarsa eve girmelerine izin verilmediğini belirtti.

Banka ekstreleri, mağdur Freitas'ın Haziran ve Temmuz 2022'de Torres'in hesabına 21 bin dolardan fazla para aktardığını gösteriyor.

Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı? - 9

20'DEN FAZLA MAĞDUR VAR

Eylül 2022'de iki genç kadının Brezilya'daki arkadaşları ve aileleri, öldürülmüş olabileceklerinden endişe ederek onları bulmak için sosyal medya kampanyası başlattı.

Brezilya'daki bir hapishanede verdiği röportajda, Torres hiçbir zaman kimseyi zorlamadığı konusunda ısrarcıydı.

Torres tarafından dolandırılan veya istismara uğrayan 20'den fazla kadın bulunuyor.

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