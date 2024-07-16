Instagram fenomenliğinden insan kaçakçılığına! Takipçilerini nasıl kandırdı?

KÖLELİK İÇİN İKNA ETTİ

Kendini cadı ilan eden ve ruhani liderlerden ve iş koçlarından ilham aldığı söylenen Torres, kurbanları evinde kendisi için ücretsiz çalışmaları için ikna etmekle suçlanıyor.

Ana ve diğer takipçiler, Torres'in tavsiyelerini dinlemenin kendilerini ailelerinden ve arkadaşlarından giderek daha fazla uzaklaştırdığını söyledi.