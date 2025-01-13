"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor?

ZELENSKİ: DİĞERLERİNİ ELE GEÇİRMEMİZ AN MESELESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Rusya'da esir tutulan Ukraynalılarla takas edilmelerini kolaylaştırması halinde, Kiev'in esir alınan Kuzey Koreli askerleri liderleri Kim Jong Un'a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kore'den ilk yakalanan askerlere ek olarak, şüphesiz daha fazlası da olacaktır. Birliklerimizin diğerlerini de ele geçirmesi an meselesi" diye yazdı.

Güney Kore casusluk ajansı ise milletvekillerine yaptığı açıklamada, iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye sığınma talebinde bulunmadıklarını bildirdi.