"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor?

İki Kuzey Kore askerinin Ukrayna birlikleri tarafından yakalanmasının yankıları sürüyor. Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre Rus ordusu saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore askerlerine "canlı yakalanmaktansa kendilerini öldürmeleri" söylendi. Ölen askerlerin üzerinden çıkan notlar, Kim Jong-Un yönetiminin baskıcı emirlerini ortaya koydu. (Haber: Derya Doğan)

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 1

Güney Koreli bir milletvekili, ülkenin casusluk teşkilatından aldığı brifingin ardından Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlere, canlı yakalanmaktansa kendilerini öldürmelerinin söylendiğini açıkladı.

Milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisi'nden aldığı bilgiye dayanarak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ölen askerlerin üzerinde bulunan notlar, Kuzey Koreli yetkililerin onlara yakalanmadan önce intihar etmeleri ya da kendilerini patlatmaları için baskı yaptığını gösteriyor” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 2

"AFFEDİLMEYİ BEKLİYORLAR"

Milletvekili ayrıca Rus ordusunda savaşan 300 Kuzey Kore askerinin öldüğünü ve 2 bin 700'ünün yaralandığını bildirdi.

Lee, şunları ekledi: “Öldürülenlerin taşıdığı notlarda Kuzey Koreli yetkililerin yakalanmadan önce kendini imha ve intiharı vurguladıkları ve askerlerin belirsiz bir şekilde Kuzey Kore İşçi Partisi'ne katılmayı veya affedilmeyi bekledikleri de tespit edildi.” 

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 3

ZELENSKİ: DİĞERLERİNİ ELE GEÇİRMEMİZ AN MESELESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Rusya'da esir tutulan Ukraynalılarla takas edilmelerini kolaylaştırması halinde, Kiev'in esir alınan Kuzey Koreli askerleri liderleri Kim Jong Un'a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi. 

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kore'den ilk yakalanan askerlere ek olarak, şüphesiz daha fazlası da olacaktır. Birliklerimizin diğerlerini de ele geçirmesi an meselesi" diye yazdı. 

Güney Kore casusluk ajansı ise milletvekillerine yaptığı açıklamada, iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye sığınma talebinde bulunmadıklarını bildirdi.

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 4

İLK KEZ CANLI YAKALANDILAR

Yonhap haber ajansı da yakalanan Kuzey Koreli askerlerin Güney Kore'ye gelme niyeti göstermediklerini, ancak Güney Kore'nin bir talep olması halinde Ukrayna ile işbirliği yapacağını bildirdi.

Zelenski, cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde iki Kuzey Koreliyi esir aldığını açıklamıştı.

Bu, Ukrayna'nın geçen sonbaharda yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşa girmesinden bu yana Kuzey Koreli askerleri canlı olarak ele geçirdiğine ilişkin ilk açıklaması oldu.

Ukrayna ve Batı'da yapılan değerlendirmelere göre Rusya'nın müttefiki Kuzey Kore'den yaklaşık 11 bin asker Moskova güçlerini desteklemek üzere Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı biliniyor.

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 5

UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞTIĞINI BİLMİYORMUŞ

Zelenski, Kuzey Koreli askerler olarak tanıtılan iki adamın sorgulanmasını gösteren kısa bir video yayınladı. Bu kişilerden biri elleri bandajlı bir şekilde yatakta yatarken, diğeri ise çenesinde bir bandajla otururken görülüyor.

Adamlardan biri tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada Ukrayna'ya karşı savaştığını bilmediğini ve kendisine bir eğitim tatbikatında olduğunun söylendiğini ifade etti.

Saldırı sırasında bir sığınakta saklandığını ve birkaç gün sonra bulunduğunu söyledi. Kendisine Kuzey Kore'ye dönmesi emredilirse döneceğini, ancak şans verilirse Ukrayna'da kalmaya hazır olduğunu belirtti.

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 6

BİRİ KALMAK, DİĞERİ DÖNMEK İSTEDİ

Zelenski, televizyonda yaptığı açıklamada, “Onlardan  biri Ukrayna'da kalmak, diğeri ise Kore'ye dönmek istediğini ifade etti” dedi.

Ukrayna lideri, evlerine dönmek istemeyen Kuzey Koreli askerler için başka seçenekler olabileceğini ve “bu savaşla ilgili gerçeği yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu ifade edenlere bu fırsatın verileceğini” söyledi.

"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor? - 7
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