"İntihar edin ya da kendinizi patlatın": Yakalanan Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlarda ne yazıyor?
İki Kuzey Kore askerinin Ukrayna birlikleri tarafından yakalanmasının yankıları sürüyor. Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre Rus ordusu saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore askerlerine "canlı yakalanmaktansa kendilerini öldürmeleri" söylendi. Ölen askerlerin üzerinden çıkan notlar, Kim Jong-Un yönetiminin baskıcı emirlerini ortaya koydu. (Haber: Derya Doğan)
Güney Koreli bir milletvekili, ülkenin casusluk teşkilatından aldığı brifingin ardından Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlere, canlı yakalanmaktansa kendilerini öldürmelerinin söylendiğini açıkladı.
Milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisi'nden aldığı bilgiye dayanarak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ölen askerlerin üzerinde bulunan notlar, Kuzey Koreli yetkililerin onlara yakalanmadan önce intihar etmeleri ya da kendilerini patlatmaları için baskı yaptığını gösteriyor” dedi.