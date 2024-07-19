İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu
Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahsın intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.
Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.