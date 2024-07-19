İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu

Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahsın intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.

İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu - 1

Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

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İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu - 2

8 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi.

İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu - 3

Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu - 4

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu.

İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu - 5

"VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM"

Şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi.

İntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktı! Evi havaya uçan adamın ifadesi kan dondurdu - 6

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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