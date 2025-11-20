İntikam elbisesi sahnede: Prenses Diana'nın balmumu heykeli ilk kez sergilendi
20.11.2025 14:02
AFP
Prenses Diana heykeli, 1994’te giydiği ünlü “intikam elbisesiyle” Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi koleksiyonunda yerini buldu.
PRENSES DIANA VE İNTİKAM ELBİSESİ
Fransa'nın başkenti Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi, yeni yıldız eserini tanıttı.
Prens Charles’ın sadakatsizliğinin ortaya çıkmasının ardından giydiği ünlü “intikam elbisesi” ile Prenses Diana, müzeye damga vurdu.
1997'DE PARİS'TE HAYATINI KAYBETTİ
Londra’daki Madame Tussauds’a benzerliğiyle bilinen, Paris’in merkezindeki Grevin Müzesi zaten Kral 3. Charles ve merhum Kraliçe 2. Elizabeth’in balmumu figürlerine sahipti.
Ancak Diana, 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen koleksiyonda bugüne dek yer almıyordu.
MEDYADA BOMBA ETKİSİ YARATAN ELBİSE
Yeni figür, Christina Stambolian tarafından tasarlanan ve Diana’nın 1994’te evliliğinin çalkantılı döneminde bir etkinlikte giydiği siyah elbisenin birebir kopyasıyla sergileniyor.
Diana, aynı gün yayınlanan bir röportajda Charles’ın sadakatsizliğini itiraf etmesiyle oluşan medya fırtınası sırasında bu gösterişli, sırt dekolteli elbiseyle kameraların karşısına çıkmıştı.
MÜZEDEN DIANA AÇIKLAMASI
Müze, yaptığı açıklamada “Paris’teki trajik ölümünün üzerinden 28 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Diana hala küresel pop kültürün önemli bir figürü. Tarzı, insancıllığı ve bağımsızlığıyla anılıyor.” dedi.
Elbisenin ise “yeniden kazanılmış bir öz güvenin simgesi, kararlı bir kadınlığın güçlü bir ifadesi” olduğu vurgulandı.
Prenses Diana’nın balmumu heykeli, müzenin kubbesi altında Jean Paul Gaultier, Chantal Thomass ve 1793’te giyotinle idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette gibi moda dünyasının ve tarihin önde gelen isimlerinin yanında sergilenecek.