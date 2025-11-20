İntikam elbisesi sahnede: Prenses Diana'nın balmumu heykeli ilk kez sergilendi

Müze, yaptığı açıklamada “Paris’teki trajik ölümünün üzerinden 28 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Diana hala küresel pop kültürün önemli bir figürü. Tarzı, insancıllığı ve bağımsızlığıyla anılıyor.” dedi.

Elbisenin ise “yeniden kazanılmış bir öz güvenin simgesi, kararlı bir kadınlığın güçlü bir ifadesi” olduğu vurgulandı.

Prenses Diana’nın balmumu heykeli, müzenin kubbesi altında Jean Paul Gaultier, Chantal Thomass ve 1793’te giyotinle idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette gibi moda dünyasının ve tarihin önde gelen isimlerinin yanında sergilenecek.