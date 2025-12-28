Irak kum fırtınalarına karşı alarmda. Çöle kil seriliyor

Irak Çevre Bakanlığı şuanda ülkede yılda 243 fırtına yaşandığını önlem alınmadığı takdirde yılda 300 fırtınaya maruz kalacaklarını açıkladı.

2023 yılında Irak yetkilileri, kum fırtınalarının başlıca kaynakları olarak belirlenen bölgelerde BM-Habitat ve Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile iş birliği yaptı. Projenin nihai hedeflerinden biri, yeşil alanları artırmak ve kuraklıklar ile kronik su kıtlığı nedeniyle tarım alanlarının önemli ölçüde azalmasının ardından çiftçilerin nihayetinde bu toprakları sürdürülebilir kılmalarını sağlamaktır. Ülke 1970'lerden beri bu tür projeleri hayata geçirdi, ancak on yıllarca süren karışıklığın ardından çevresel sorunlar büyük ölçüde göz ardı edildi.