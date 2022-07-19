Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 19.07.2022 - 16:47 | Son Güncelleme : 19.07.2022 - 17:04
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 48 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Iraklılar, iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı.
Başkentin daha kuzeyinde, gölgede sıcaklıklar 50 santigrat dereceyi aştı. Altyapısını tüketen onlarca yıllık çatışmalarla hırpalanan Irak, kuraklık, tekrarlanan kum fırtınaları, çölleşme ve bazı nehir seviyelerinde düşüşle mücadele ediyor.
Devamlı yapılan elektrik kesintileri yaz aylarında daha da kötüleşiyor ve yalnızca jeneratör alabilenler buzdolaplarını veya klima ünitelerini çalışır durumda tutabiliyor.
Birçok Iraklı hayatta kalma mücadelesi verirken, bir jeneratör almak için çoğu ayda yaklaşık 105 dolar ödeme yapamıyor.
Diğer taraftan Irak, OPEC kartelindeki en büyük ikinci petrol üreticisi konumunda buluyor. Ancak Irak, enerji sektörünün ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan komşu İran'dan yıllar boyunca doğalgaz satın aldı.
ABD'nin İran petrol ve gazına yönelik yaptırımları, Irak'ı ağır borçlar altında bıraktı ve Tahran'ı periyodik olarak muslukları kapatmaya sevk etti. Bu durum ise çoğu politikacıları ve onların yolsuzluğunu suçlayan 41 milyon nüfuslu Irak’ta öfkeye yol açtı.
Elektrik kesintilerine duyulan öfke, 2019'un sonundan 2020'nin ortalarına kadar, Irak'ın güneyindeki ölümcül protestoların alevlenmesine neden oldu.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler, Irak'ı küresel ısınmaya karşı en savunmasız beş ülkeden biri olarak gösteriyor. Nisan ortasından bu yana, küresel ısınmaya bağlı yoğun kuraklık, toprak bozulması, yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların sonucu olarak ülkede 10 kum fırtınası yaşandı.
Irak Cumhurbaşkanı Barham Saleh, küresel ısınmanın "gelecek nesiller için varoluşsal bir tehdit” olduğunu vurgulayarak, ulusal bir öncelik haline gelmesi gerektiğini söyledi.
Saleh, çölleşmenin su kaynaklarının da büyük ölçüde azaldığı ve mahsul veriminin düştüğü Irak'ın yüzde 39'unu etkilediğini söyledi. Dünya Bankası ise iklim değişikliği nedeniyle Irak'ın 2050 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 20'sini kaybedebileceği konusunda uyardı.