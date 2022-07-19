Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı

HALKTA TEPKİYE NEDEN OLDU

ABD'nin İran petrol ve gazına yönelik yaptırımları, Irak'ı ağır borçlar altında bıraktı ve Tahran'ı periyodik olarak muslukları kapatmaya sevk etti. Bu durum ise çoğu politikacıları ve onların yolsuzluğunu suçlayan 41 milyon nüfuslu Irak’ta öfkeye yol açtı.