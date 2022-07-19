Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı

Avrupa ülkeleri aşırı sıcaklarla kavrulurken, Ortadoğu ülkesi Irak'ın başkenti Bağdad'da termometreler 50 dereceye yaklaştı. Sokaklara konulan vantilatörlerle serinlemeye çalışan halk ise devamlı yaşanan elektrik kesintileri ve yükselen enerji fiyatlarından şikayetçi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 19.07.2022 - 16:47 | Son Güncelleme : 19.07.2022 - 17:04

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 1

'ın başkenti Bağdat'ta 48 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Iraklılar, iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı.

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 2

Başkentin daha kuzeyinde, gölgede sıcaklıklar  50 santigrat dereceyi aştı. Altyapısını tüketen onlarca yıllık çatışmalarla hırpalanan Irak, kuraklık, tekrarlanan kum fırtınaları, çölleşme ve bazı nehir seviyelerinde düşüşle mücadele ediyor.

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 3

Devamlı yapılan elektrik kesintileri yaz aylarında daha da kötüleşiyor ve yalnızca  jeneratör alabilenler buzdolaplarını veya klima ünitelerini çalışır durumda tutabiliyor.

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 4

Birçok Iraklı hayatta kalma mücadelesi verirken, bir jeneratör almak için çoğu ayda yaklaşık 105 dolar ödeme yapamıyor. 

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 5

Diğer taraftan Irak, OPEC kartelindeki en büyük ikinci petrol üreticisi konumunda buluyor. Ancak Irak, enerji sektörünün ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan komşu İran'dan yıllar boyunca doğalgaz satın aldı.

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 6

HALKTA TEPKİYE NEDEN OLDU

ABD'nin İran petrol ve gazına yönelik yaptırımları, Irak'ı ağır borçlar altında bıraktı ve Tahran'ı periyodik olarak muslukları kapatmaya sevk etti. Bu durum ise çoğu politikacıları ve onların yolsuzluğunu suçlayan 41 milyon nüfuslu Irak’ta öfkeye yol açtı. 

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 7

Elektrik kesintilerine duyulan öfke, 2019'un sonundan 2020'nin ortalarına kadar, Irak'ın güneyindeki ölümcül protestoların alevlenmesine neden oldu.

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 8

Öte yandan, Birleşmiş Milletler, Irak'ı küresel ısınmaya karşı en savunmasız beş ülkeden biri olarak gösteriyor. Nisan ortasından bu yana, küresel ısınmaya bağlı yoğun kuraklık, toprak bozulması, yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların sonucu olarak ülkede 10 kum fırtınası yaşandı.

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 9

"ULUSAL BİR ÖNCELİK OLMALI"

Irak Cumhurbaşkanı Barham Saleh, küresel ısınmanın  "gelecek nesiller için varoluşsal bir tehdit” olduğunu vurgulayarak, ulusal bir öncelik haline gelmesi gerektiğini söyledi. 

Irak'ın başkentinde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı - 10

Saleh, çölleşmenin su kaynaklarının da büyük ölçüde azaldığı ve mahsul veriminin düştüğü Irak'ın yüzde 39'unu etkilediğini söyledi. Bankası ise iklim değişikliği nedeniyle Irak'ın 2050 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 20'sini kaybedebileceği konusunda uyardı.

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