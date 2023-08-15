Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor

Abdullah, “Kasım ayında soğuk ve kardan dolayı köyü terk ediyoruz. Nisanda tekrar dönüyoruz. Çünkü kışın çok soğuk ve 2 metre kar yağıyor. Yaz için ise herhangi bir soğutucu kullanmıyoruz. Kışın ise kalın giyiniyoruz." dedi.