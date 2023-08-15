Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor

Irak'ın güneyindeki Kerbela, Vasıt, Necef ve Bağdat gibi vilayetlerde hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde seyrederken, ülkenin kuzeyindeki Erbil kentine bağlı Pirje Dağı'nda erimeden duran karlar, turistler ve bölgede yaşayanlar için serinleme imkanı sunuyor.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 1

Erbil’in Çoman ilçesi sınırlarında yer alan Pirje Dağı'nda sıcaklık gündüzleri 18 dereceyi bulurken, geceleri ise sıfır dereceye kadar düşüyor.

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Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 2

Civar köyleri geçtikten sonra engebeli bir yoldan yürüyerek ulaşılan Pirje Dağı dört mevsim karlı ve serin bir havaya sahip. Burada aynı isimli bir de şelale bulunuyor.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 3

Sıcaklardan bunalan turistler ve bölge halkı Pirje Dağı ve şelalesinde serin havanın tadını çıkarıyor.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 4

Öte yandan geçen senelerde birkaç turist çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği için bölgenin tehlike arz ettiği de belirtiliyor.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 5

Coğrafi olarak İran sınırında konumlanan bölgede hem Irak hem İran askerlerini görmek mümkün.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 6

"YAZ İÇİN HERHANGİ BİR SOĞUTUCU KULLANMIYORUZ"

Çoman’ın bir başka noktasında yer alan 50 hanelik Vez köyü de yine yaz ortasında gündüzleri 20 derece, geceleri ise 15 dereceye kadar düşen bir sıcaklığa sahip.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 7

Köy sakini Abdullah Ahmed Abdullah, köy halkının çiftçilikle uğraştığını ve yılın dört mevsimi yüksek kesimlerde kar olduğunu söyledi.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 8

Abdullah, “Kasım ayında soğuk ve kardan dolayı köyü terk ediyoruz. Nisanda tekrar dönüyoruz. Çünkü kışın çok soğuk ve 2 metre kar yağıyor. Yaz için ise herhangi bir soğutucu kullanmıyoruz. Kışın ise kalın giyiniyoruz." dedi.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 9

GÜNEYDE SICAKLIKLAR 50 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Öte yandan, Irak'ın güneyindeki Kerbela, Vasıt, Necef ve Bağdat gibi vilayetlerde hava sıcaklığı 50 derecenin üzerine çıktı.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 10

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, son günlerin en sıcak günleri yaşanırken, termometreler 50 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar ise kentte elektrik kesintilerine neden oldu.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 11

ağdat'ta temmuz ayında ortalama 45 ile 48 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları bugün öğleden sonra 50 dereceye yükseldi.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 12

ELEKTRİKLER GÜNÜN ÇOĞUNDA YOK

Iraklı vatandaşlar, yaşanan kavurucu sıcaklıklarda elektrik kesintilerinden şikayet etmeye devam ediyor. Bağdat'ta günlük ortalama 3 ile 5 saat arasında ulusal elektrik hizmeti verilebiliyor.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 13

Bağdatlılar, para karşılığında mahalle jeneratörlerinden elektrik hizmeti alıyor. Dar gelirli aileler ise bu hizmetten yararlanamıyor.

Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor - 14

Bağdat'ın merkezinde Alavi Caddesi'nde yoldan geçenlere su satan Settar Ali, "Havalar çok sıcak ve evde elektrikler kesik. Aşırı sıcaklara rağmen çocuklarıma ekmek götürmek ve ev kirasını ödemek için sokaktayım ve yoldan geçenlere su satıyorum. Yüzüme gözüme su serperek serinlemeye çalışıyorum." dedi.

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