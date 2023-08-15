Irak’ın güneyindekiler 50 dereceyi aşan sıcaklarla kavrulurken kuzeydekiler karlı bölgelerde serinliyor
Irak'ın güneyindeki Kerbela, Vasıt, Necef ve Bağdat gibi vilayetlerde hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde seyrederken, ülkenin kuzeyindeki Erbil kentine bağlı Pirje Dağı'nda erimeden duran karlar, turistler ve bölgede yaşayanlar için serinleme imkanı sunuyor.
Erbil’in Çoman ilçesi sınırlarında yer alan Pirje Dağı'nda sıcaklık gündüzleri 18 dereceyi bulurken, geceleri ise sıfır dereceye kadar düşüyor.