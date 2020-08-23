Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi

Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi. Gösterici grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 14:29

Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 1
Irak'ın Halepçe kentinde bir grup gösterici hükümet ve siyasi partilere ait binaları ateşe verdi, çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.


Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 2
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kendilerini "hükümet karşıtı göstericiler" olarak tanımlayan bir grup, dün akşam saatlerinde Halepçe kent merkezinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile kaymakamlık, belediye ve trafik müdürlüğüne ait binalara taş atarak saldırdı.


Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 3
Göstericilerin, taşlı saldırı sonrası ateşe verdiği belediye binası ve trafik müdürlüğüne ait binalarda büyük hasar meydana geldi.


Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 4
Halepçe Belediye Başkanı Kwestan Ekrem, göstericilerin KDP binasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.


Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 5
Binalara saldırılar sırasında gösterici grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 6

KELAR'DA KAYMAKAMLIK BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Halepçe ile eş zamanlı Süleymaniye vilayetine bağlı Kelar ilçe merkezinde de kaymakamlık binası ateşe verildi.


Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 7
Yerel basına konuşan Kelar Kaymakamı Herdi Serkeft, hizmet binasının bir kısmı ile 2 resmi aracın yandığını aktardı.
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 8

BARZANİ'DEN "PROVOKATİF EYLEM" TEPKİSİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin, olayların ardından Halepçe Valisi Azad Tevfik ile telefonda görüşerek kentteki durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 9

Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, hükümet ve siyasi partilere ait binalara saldırıyı "provokatif eylem" olarak tanımladı.

Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 10
Göstericilerin barışçıl bir şekilde eylem yapmaya hakları olduğunu belirten Barzani, "Ancak kamu malına saldırıp yakmak suçtur. Failler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." dedi.
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 11
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 12
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 13
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 14
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 15
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 16
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 17
Irak'ta göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi - 18

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