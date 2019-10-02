1 PROTESTOCULAR SOKAKLARDA Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde çatışma çıktı. Başkent Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen protestocular sokaklara döküldü. Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybederken, 112 kişi de yaralandı.

3 Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı" verdiğini belirtti.

4 Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

5 Bağdat Polis Müdürlüğü'nde görevli Ahmed Halef de başkentin genelinde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

6 Kararın başkentteki şiddet olaylarını ve gösterileri kontrol altına almak için Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla alındığını vurgulayan Halef, göstericilerin hala sokaklarda olduğuna dikkati çekti.

7 Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söyledi.

8 SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE ÖRGÜTLENDİLER (NELER YAŞANDI?) Irak'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı.

9 Bağdat'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasıriye kenti Hüsyeniye Eğitim Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 gösterici ve 1 polisin hayatını kaybettiği gösterilerde 97 gösterici ve 15 polis olmak üzere 112 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların ameliyata alındığı belirtildi.

10 ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bağdat'ta salı günü 4, Zikar'da 1 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

11 GÖSTERİCİLER NE İSTİYOR? Bağdat, Zikar ve diğer bazı vilayetlerde düzenlenen gösterilerde binlerce Iraklı yaşam şartları ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını, devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzlukların sonlandırılmasını istiyor.

12 GÖSTERICILER BAZI HÜKÜMET BINALARINI ATEŞE VERDI Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenler, vilayete bağlı ilçelerde bazı hükümet binalarını ateşe verdi.





13 Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

14 Esedi, güvenlik güçleri göstericilerinin Suk eş-Şuyuh kaymakamlık binasından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

15 VASIT VE ZIKAR VILAYETLERINDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktaran Esedi, yasağın süresiyle ilgili bilgi vermedi. Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Yarbay Safa Kamil de göstericilerin, Necef vilayetinde Davet Partisi'nin binasını bastığını ancak ateşe vermediğini söyledi.

16 GÜVENLİK GÜÇLERİ GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE EDİYOR Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığını aktardı.

17 YEŞİL BÖLGEDE GÜBENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle dün kapatılan hükümet binaların bulunduğu, korunaklı Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor. Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemek için tüm girişlerinin kapatıldığını ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

18 Bağdat Uluslararası Havalimanı'na gelen göstericileri engellemek için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Halef, onlarca göstericinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

19 BAĞDAT'TAKİ UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR Bağdat Uluslararası Havalimanı İdaresinden yapılan açıklamada da kentteki hava trafiğinin sürdüğü doğrulanırken uçuşların askıya alındığı yönündeki iddialar yalanlandı. Açıklamada, havalimanında çeşitli havayollarına ait uçuş programlarında herhangi bir değişiklik veya iptalin olmadığı kaydedildi.





20 BAĞDAT'TA BİR GÜNLÜK TATİL İLAN EDİLDİ Öte yandan devam eden gösterilen nedeniyle Bağdat'ta bir günlük tatil ilan edildi. Bağdat İl Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteriler nedeniyle kentin genelindeki tüm resmi kuruluşlarda bir günlük tatil ilan edildiğini duyuruldu.





21 DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

22 Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." açıklamasını yaptı.

23 Bakanlık tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

24 Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarından haber alamayanların Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) ile iletişim kurabilecekleri vurgulanan uyarıda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

25 İKİ GÜNDE 8 ÖLÜ Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi. Dün de başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

26 Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

27 SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

28 İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi tamamen kesildi.

29 İnternet kesintisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin birçok vilayetinin etkilendiği belirtiliyor. Hükümetten söz konusu erişim kesintisiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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31 GÖSTERİLER KERKÜK'E DE SIÇRADI Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan onlarca kişi, yolsuzlukları durduramadığı ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto etti.

32 Eylem nedeniyle valilik binası çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.

33 AA muhabirine konuşan göstericiler, yıllardır devam eden yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesini istediklerini söyledi.

34 Abid Ali isimli eylemci, ''Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmamış bir hükümet istiyoruz.'' dedi. Son 16 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin halkın değil sadece kendi çıkarlarını öncelediğini dile getiren Ali, artık bu halka ve alanları dolduran kalabalığın sesine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

35 Nasır Sadi isimli bir diğer eylemci de gençler arasındaki işsizliğe dikkati çekerek, iş bulamayan eğitimli yüz binlerce gence iş imkanı sağlanmasını istediklerini ifade etti. Sadi, ''Yeni ve tertemiz bir Irak için buradayız." diye konuştu.

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