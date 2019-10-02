Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (Sosyal medya erişimi durdu, savunma bakanlığı alarma geçti)
Anadolu Ajansı, AP, Reuters
Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı. Irak yönetimi, ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu. Başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi tamamen kesildi. Irak Savunma Bakanlığı kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
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PROTESTOCULAR SOKAKLARDA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde yine çatışma çıktı.
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2Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen protestocular sokaklara döküldü.
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3Irak güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gerçek mermilerle de ateş açıldı.
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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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5Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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ALARMA GEÇİLDİ
Irak Savunma Bakanlığı kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
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7Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.
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SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ
Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.
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İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ
Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi tamamen kesildi.
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İnternet kesintisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin birçok vilayetinin etkilendiği belirtiliyor.
Hükümetten söz konusu erişim kesintisiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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GÖSTERİLER KERKÜK'E DE SIÇRADI
Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan onlarca kişi, yolsuzlukları durduramadığı ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto etti.
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Eylem nedeniyle valilik binası çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.
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AA muhabirine konuşan göstericiler, yıllardır devam eden yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesini istediklerini söyledi.
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Abid Ali isimli eylemci, ''Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmamış bir hükümet istiyoruz.'' dedi.
Son 16 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin halkın değil sadece kendi çıkarlarını öncelediğini dile getiren Ali, artık bu halka ve alanları dolduran kalabalığın sesine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.
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Nasır Sadi isimli bir diğer eylemci de gençler arasındaki işsizliğe dikkati çekerek, iş bulamayan eğitimli yüz binlerce gence iş imkanı sağlanmasını istediklerini ifade etti.
Sadi, ''Yeni ve tertemiz bir Irak için buradayız." diye konuştu.
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