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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (Sosyal medya erişimi durdu, savunma bakanlığı alarma geçti)

Anadolu Ajansı, AP, Reuters

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı. Irak yönetimi, ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu. Başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi tamamen kesildi. Irak Savunma Bakanlığı kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

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    PROTESTOCULAR SOKAKLARDA

    PROTESTOCULAR SOKAKLARDA

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde yine çatışma çıktı.

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    Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen protestocular sokaklara döküldü.
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    Irak güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gerçek mermilerle de ateş açıldı.
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    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 

     

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    Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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    ALARMA GEÇİLDİ

    ALARMA GEÇİLDİ

    Irak Savunma Bakanlığı kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

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    Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.
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    SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

    SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

    Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

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    İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

    İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

    Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi tamamen kesildi.

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    İnternet kesintisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin birçok vilayetinin etkilendiği belirtiliyor.

    Hükümetten söz konusu erişim kesintisiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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    GÖSTERİLER KERKÜK'E DE SIÇRADI

    GÖSTERİLER KERKÜK'E DE SIÇRADI

    Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan onlarca kişi, yolsuzlukları durduramadığı ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto etti.

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    Eylem nedeniyle valilik binası çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.

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    AA muhabirine konuşan göstericiler, yıllardır devam eden yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesini istediklerini söyledi. 

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    Abid Ali isimli eylemci, ''Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmamış bir hükümet istiyoruz.'' dedi. 

    Son 16 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin halkın değil sadece kendi çıkarlarını öncelediğini dile getiren Ali, artık bu halka ve alanları dolduran kalabalığın sesine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

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    Nasır Sadi isimli bir diğer eylemci de gençler arasındaki işsizliğe dikkati çekerek, iş bulamayan eğitimli yüz binlerce gence iş imkanı sağlanmasını istediklerini ifade etti.

    Sadi, ''Yeni ve tertemiz bir Irak için buradayız." diye konuştu. 

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