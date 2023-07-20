Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto eden Sadr Hareketi yanlılarının gösterileri sabaha karşı büyüdü ve göstericiler İsveç Büyükelçiliğini bastı. Duvarları tahrip eden ve binanın bir kısmını ateşe veren protestocuların elçilik binası çevresindeki bekleyişi sürüyor.
Sadr Hareketi yanlıları, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri dün bir kez daha protesto etti. Olaylar büyüdü, göstericiler, Bağdat'taki büyükelçiliği bastı.