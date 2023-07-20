Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto eden Sadr Hareketi yanlılarının gösterileri sabaha karşı büyüdü ve göstericiler İsveç Büyükelçiliğini bastı. Duvarları tahrip eden ve binanın bir kısmını ateşe veren protestocuların elçilik binası çevresindeki bekleyişi sürüyor.

Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 1

Sadr Hareketi yanlıları, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri dün bir kez daha protesto etti. Olaylar büyüdü, göstericiler, Bağdat'taki büyükelçiliği bastı.

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Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 2

Protestocular, büyükelçilik çevresindeki beton bariyerleri yıkarak içeri girdi. Binanın bazı bölümleri ateşe verildi.

Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 3

Irak Dışişleri Bakanlığı, olayları kınadı. Bölgeye ek güvenlik gücü sevk edildi.

Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 4

İsveç dışişleri bakanlığı da; Irak hükümetinin elçilik personelinin can güvenliğini korumakla yükümlü olduğunu belirtti, elçilik açıklamasında, çalışanlarının güvende olduğuna da vurgu yapıldı.

Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 5

İsveç büyükelçiliği binasına daha önce de baskın yapılmıştı.

Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 6
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 7
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 8
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 9
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 10
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 11
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 12
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 13
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 14
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 15
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 16
Irak'ta İsveç elçiliğine saldırı: Binanın bir kısmını ateşe verildi - 17
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