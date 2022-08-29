Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı)

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini açıklaması ile sokaklar hareketlendi. Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Bağdat'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi ile yaşanan çatışmalarda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Bağdat'taki sokağa çıkma yasağı tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 17:32 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 17:53

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 1

'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurdu.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 2

Sadr'ın bu kararının ardından sokaklar karıştı. Bunun üzerine Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 3

Ancak bu gerilimi dindirmeye yetmedi. Sadr Hareketi liderinin destekçisi bazı gruplar başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Hükümet Sarayı'na girdi.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 4

BAŞBAKAN'DAN SADR'A ÇAĞRI

Yeşil Bölge’nin Savunma Bakanlığı Kapısı’nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri müdahale etti. Eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanan güvenlik güçlerinin zaman zaman ateş de açtığı belirtiliyor.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 5

2 ÖLÜ, 19 YARALI

Bağdat genelindeki çatışmalarda iki kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 6

Başbakan Kazimi, yazılı bir açıklama yaparak Sadr'dan "destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını" talep etti.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 7

ÜLKE GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 

Yapılan yeni bir açıklamayla bütün ülkede sokağa çıkmak yasaklandı. Yasak kararı yeni bir duyuruya kadar devam edecek.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 8

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 9

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞTI

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı) - 10

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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