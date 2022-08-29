Irak'ta Sadr gerilimi (Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı)

Haberler - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 17:32 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 17:53
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurdu.
Sadr'ın bu kararının ardından sokaklar karıştı. Bunun üzerine Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ancak bu gerilimi dindirmeye yetmedi. Sadr Hareketi liderinin destekçisi bazı gruplar başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Hükümet Sarayı'na girdi.
Yeşil Bölge’nin Savunma Bakanlığı Kapısı’nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri müdahale etti. Eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanan güvenlik güçlerinin zaman zaman ateş de açtığı belirtiliyor.
Bağdat genelindeki çatışmalarda iki kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Başbakan Kazimi, yazılı bir açıklama yaparak Sadr'dan "destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını" talep etti.
Yapılan yeni bir açıklamayla bütün ülkede sokağa çıkmak yasaklandı. Yasak kararı yeni bir duyuruya kadar devam edecek.
Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.
Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.