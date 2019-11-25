Irak'ta protesto ölümleri devam ediyor: 13 ölü

Irak, Saddam Hüseyin'in 2003'te devrilmesinden bu yana en büyük gösterilerine sahne oluyor.
Başkent Bağdat, Nasiriye, Um Kasr, Basra ve Kerbela kentlerinden yine çatışma haberleri geldi.
Başkent Bağdat'ta güvenlik güçleri protestoculara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ölen ve yaralananlar oldu.
Nasiriye kentinde protestocular hükümet binalarını ateşe verdi. İçeri gözyaşartıcı gazın sızdığı bir hastane boşaltıldı.
Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek mermilerle ateş açtı. Basra kentinde de bir polis aracı ateşe verildi.
Protestocular lastik yakarak yolları kapattı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Yaralananlar oldu.
Kerbela kentinde de protestocuların yerel hükümet binalarına ulaşmasını önlemek için gerçek mermilerle ateş açıldı.
Ülke dışından giden buğday ve şekerlerin ulaştığı Um Kasr limanı yakınlarından da çatışma haberleri geldi.
Irak'ta protestolar ekim ayının başından beri sürüyor. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 330'u aştı.
Protestocular, yolsuzluğa bulaşmakla suçladıkları yöneticilerin istifasını istiyor. Köklü reformlar talep ediyor.