Irak'ta protestoculara ateş açıldı: 16 ölü

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.