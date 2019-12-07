Irak'ta protestoculara ateş açıldı: 16 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı. Saldırı sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti, onlarca protestocu yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise  yaralandığını aktardı.

SALDIRGANLARA MÜDAHALE EDİLMEDİ İDDİASI

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

PLAKASIZ SİVİL ARAÇLARDAN ATEŞ AÇILDI

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.

Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

İSTİFAYA RAĞMEN PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Irak’ta protesto gösterleri ekim ayından bu yana devam etdiyor. Başbakan Adil Abdülmedi’nin isfifası sokaklardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi.

EN AZ 460 ÖLÜ

Protestolarda şimdiye kadar en az 460 kişi hayatını kaybederken 19 binden fazla insan yaralandı.

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