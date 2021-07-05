Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı

Bunaltıcı sıcak elektrik kesintileriyle birleşiyor. Durum daha da katlanılmaz bir hal alıyor

Basra'da buz fiyatları katlanmış durumda. Bir müşteri, "Basra'da hava çok sıcak, elektrik yok. Buz almak zorunda kalıyoruz. Buzların da fiyatı arttı. Umarız hükümet bu soruna çözüm bulur" dedi.

Bir Basralı kentteki durumu, "Çok sıcak ve hiç elektrik yok. Buzdolapları eriyor. Çocukların soğuk suya ihtiyacı var. Ne su ne elektrik var. Gölgede sıcaklık 53 derece" sözleriyle özetledi.