Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı

Irak'ta 50 dereceyi aşan sıcakta en büyük sorun elektrik kesintileri. Klima ve buzdolaplarının çalışmadığı Basra kentinde halk çareyi buz satın almakta buluyor. Buz fiyatları fırlamış durumda.

NTV Haber 05.07.2021 - 10:46

Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 1
Bunaltıcı sıcak elektrik kesintileriyle birleşiyor. Durum daha da katlanılmaz bir hal alıyor
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 2
Sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı ırak'ta elektrik sorunu bir türlü çözelemiyor.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 3
Son dönemde ana elektrik hattında oluşan arıza nedeniyle kesintiler arttı.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 4
Ülkenin güneyindeki Basra kentinde elektriksiz kalan halk, çareyi buz satın almakta buluyor.

Buzdolapları çalışmadığı için buz yiyeceklerin saklanmasında da kullanılıyor.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 5
Basra'da buz fiyatları katlanmış durumda.

Bir müşteri, "Basra'da hava çok sıcak, elektrik yok. Buz almak zorunda kalıyoruz. Buzların da fiyatı arttı. Umarız hükümet bu soruna çözüm bulur" dedi.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 6
Bir Basralı kentteki durumu, "Çok sıcak ve hiç elektrik yok. Buzdolapları eriyor. Çocukların soğuk suya ihtiyacı var. Ne su ne elektrik var. Gölgede sıcaklık 53 derece" sözleriyle özetledi.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 7
Elektrik kesintileri ülkede daha önce hükümet karşıtı geniş çaplı protestolara da yol açmıştı.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 8
Kesintilerin artmasıyla baskı altında kalan Enerji Bakanı Mehdi Hantuş görevinden istifa etti.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 9
Iraklı yetkililer, kesintilerin artmasının nedenini elektrik hatlarına düzenlenen terör saldırılarına, elektrik santrallerine yakıt sağlanamaması ve komşu İran'dan elektrik sevkiyatının durdurulmasına bağlıyor.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 10
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi elektrik kesintileriyle mücadele için yeni bir eylem planı açıkladı.
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı - 11
Enerji Bakanlığı'na destek için yeni bir komite oluşturulacağını duyurdu.

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