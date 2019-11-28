Irak'ta şiddet olayları sürüyor: 13 ölü

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri sürüyor. Gösterilerde, Iraklı siyasetçilerin yanı sıra zaman zaman İran da hedef alınıyor.
Protestocular, İran'ın Şii kenti Necef'te İran Başkonsolosluğu'nu hedef aldı. Öfkeli kalabalık konsolosluk binasını ateşe verdi.
Konsolosluk personeli, göstericiler binaya girmeden hemen önce tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Şiddet olaylarına hem polis hem sivil savunma ekipleri müdahale etti. Olayın ardından Necef kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Necef'teki olay, yaklaşık iki aydır süren protestolarda Irak'ta İran'a yönelik en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.
Iraklı yetkililer şiddet olaylarının önüne geçmek için de her vilayete "kriz hücreleri" kurulacağını duyurdu. Valilerin başkanlık edeceği kriz hücreleri askeri yetkililerden oluşacak.
Basra'da ise protestocular, yollara beton bariyerler çekerek memurların işe gitmesine engel oldu.
Başkent Bağdat'ta başlayıp güneydeki Şii kentlere yayılan protestolarda göstericiler ekonomik sıkıntılardan siyasileri sorumlu tutuyor.
Ekonomiyi düzeltmek için atılan adımlar hem geç hem eksik bulunuyor.
Necef'te ölen yok ama diğer kentlerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Başkent Bağdat'ta, Basra'da, Kerbela'da ve Nasıriye'de güvenlik güçlerinin müdahalesinde can kaybı meydana geldi.
Nasıriye'deki şiddet olaylarında 8 kişi yaşamını yitirirken, diğer kentlerdenden ölüm haberi geldi. Irak'taki şiddet olaylardında şimdiye kadar 350 kişi yaşamını yitirdi.