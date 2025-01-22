Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde

The Guardian'da yer alan habere göre, Irak'ta 'Kişisel Statü Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikler meclisten onay aldı. Mevcut yasalar evlilik yaşı için genellikle 18’i esas alıyor. Ancak, 21 Ocak’ta yapılan oylama, dini liderlerin İslam hukukuna dayalı yorumlar yaparak, evlilik yaşı konusunda daha esnek kararlar almalarının önünü açtı.