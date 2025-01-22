Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde
Irak Meclisi, ülke genelinde büyük tartışmalara yol açan "Kişisel Statü Yasası"nda yapılan değişiklikleri onayladı. Söz konusu değişiklikleri eleştirenler, yasa değişikliğinin çocuk yaşta evliliklere fiili olarak yeşil ışık yakacağına dikkat çekti. Meclisten geçen yeni düzenleme, İslami mahkemelere evlilik, boşanma ve miras gibi ailevi meselelerde daha geniş bir yetki alanı tanıyor. Bu değişikliğin, 1959 tarihli mevcut yasayı zayıflatarak kadınlar için sağlanan hukuki güvenceleri ve aile hukukunda sağlanan birliği tehdit ettiği ifade edildi.
Irak Meclisi, çocuk yaşta evliliklere dair endişeleri artıran ve kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilen "Kişisel Statü Yasası"nda önemli bir değişiklik yaptı.