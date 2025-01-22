Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde

Irak Meclisi, ülke genelinde büyük tartışmalara yol açan "Kişisel Statü Yasası"nda yapılan değişiklikleri onayladı. Söz konusu değişiklikleri eleştirenler, yasa değişikliğinin çocuk yaşta evliliklere fiili olarak yeşil ışık yakacağına dikkat çekti. Meclisten geçen yeni düzenleme, İslami mahkemelere evlilik, boşanma ve miras gibi ailevi meselelerde daha geniş bir yetki alanı tanıyor. Bu değişikliğin, 1959 tarihli mevcut yasayı zayıflatarak kadınlar için sağlanan hukuki güvenceleri ve aile hukukunda sağlanan birliği tehdit ettiği ifade edildi.

Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde - 1

Irak Meclisi, çocuk yaşta evliliklere dair endişeleri artıran ve kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilen "Kişisel Statü Yasası"nda önemli bir değişiklik yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde - 2

The Guardian'da yer alan habere göre, Irak'ta 'Kişisel Statü Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikler meclisten onay aldı. Mevcut yasalar evlilik yaşı için genellikle 18’i esas alıyor. Ancak, 21 Ocak’ta yapılan oylama, dini liderlerin İslam hukukuna dayalı yorumlar yaparak, evlilik yaşı konusunda daha esnek kararlar almalarının önünü açtı.

Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde - 3

"YIKICI ETKİLER" UYARISI

Irak Kadın Birliği’nden insan hakları savunucusu Intisar al-Mayali, yapılan değişikliklerin çocuk yaşta evlilikleri teşvik edebileceği ve kadınlar ile kız çocukları üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde - 4

Al-Mayali, bu düzenlemenin, kadınlar için boşanma, velayet ve miras gibi temel haklarda güvence sağlamayı zorlaştıracağına da dikkat çekti.

Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündemde - 5

MECLİSTE KOAS ORTAMI

Yasa değişikliği, mecliste kaos ortamında gerçekleşen bir oturumda oylamaya sunuldu. Oylama sırasında vekillerin yarısının oy kullanmadığı, bazı vekillerin ise yüksek sesle tepki gösterdiği, bazı vekillerin meclis kürsüsüne tırmandığı ifade edildi.

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