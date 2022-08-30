Irak'taki çatışmalarda son durum: 20 ölü, 150 yaralı

Diğer bir Sadr yanlısı silahlı kişi Abu Karrar da, dün barışçıl şekilde hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdiklerini belirterek, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz. En küçük silahımız kalaşnikoftur." diye konuştu.