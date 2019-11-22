Irak'taki gösterilerde yine kan aktı: 2 ölü

Protestoların adresi başkent Bağdat. Göstericiler, yolsuzluk ve alt yapı eksikliğini protesto etmek için yine sokaktaydı.
Ancak eylemlerde tansiyon yine yükseldi. Ahrar köprüsündeki çatışmada iki kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerden biri, polisin açtığı ateş sonucu; biri de gözyaşartıcı gaz kapsülünün göstericinin kafasına isabet etmesiyle meydana geldi.
İlk bilgilere göre 22 kişi de yaralandı.
Ülkede 1 Ekim'de başlayan protestolarda bugüne kadar 320'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Protestocular Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını talep ediyor.
Liderleri olmayan eylemciler, petrol zengini ülkede yolsuzluklara bulanmış mezhepsel yönetim sisteminin de sona ermesini istiyor.