İran ABD üslerine füze saldırısıyla ne amaçladı? (Ayrıntı uydu fotoğraflarında)

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Tahran misilleme yaparak ABD'nin Irak'taki iki askeri üssünü balistik füzelerle vurdu. Uydu fotoğrafları İran füzelerinin ABD askeri üslerine "hafif" zarar verdiğini gösteriyor. Pentagon, erken uyarı sistemlerinin İran'ın fırlattığı füzeleri önceden tespit ettiğini bu nedenle can kaybı yaşanmadığını açıkladı. İran'ın saldırıyla ABD askerlerini öldürmeyi hedeflemediği, füze kapasitesiyle ilgili Trump yönetimine mesaj vermeyi amaçladığı ileri sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'ın Enbar bölgesindeki Ayn el-Esed Hava Üssü ile Erbil'deki askeri üssüne 15 tane balistik füze fırlattı. İran yönetimi saldırıyı "oldukça başarılı" şeklinde niteleyerek, en az 80 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ancak uluslararası haber ajansı Reuters tarafından yayınlanan uydu fotoğrafları İran'ın tezini yalanlıyor. Uydu fotoğraflarında İran balistik füzelerinin ABD üslerine fazla zarar vermediği çok net bir şekilde görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da dün akşam yaptığı açıklamada, İran füze saldırısının askeri üslerine hafif maddi zarar verdiğini, ABD ve Iraklı asker ve sivillerin zarar görmediğini söyledi. Trump, ABD'nin yüksek teknolojiye sahip erken uyarı sistemlerinin İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit ettiğini de iddia etti.

Trump'la benzer bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gelmişti. Pentagon, ABD'nin erken uyarı sistemlerinin İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit edip koalisyon kuvvetlerinin tedbir almasına imkan sağladığını belirtmişti.



Pentagon'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "ABD'nin erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit ederek Amerikan ve koalisyon kuvvetlerine gerekli tedbirleri alması için yeterince zaman sağladı" demişti.

İran ise, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenlenen füze saldırısında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun söz konusu operasyonundan sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan, "ABD güçleri sahip oldukları teknolojiye rağmen füzelerimizin menzilini birkaç metre dahi değiştiremedi. Füzelerimiz hedeflerini tam isabetle vurdu" dedi.

ABD hedeflerine yönelik füze saldırısının General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü saate denk getirildiğini aktaran Nilfuruşan, "Bizim amacımız geniş kapsamlı bir savaş başlatmak değil. Eğer ABD devam ettirirse biz de halkımıza yakışır şekilde bir misilleme yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li bir askeri uzman ise, Tahran'ın askeri üslere balistik füze saldırısıyla ABD askerlerini öldürmeyi hedeflemediğini iddia etti. Tahran'ın ABD üslerine nokta atışlarıyla Trump yönetimine füze kapasitesiyle ilgili mesaj vermeyi amaçlığını belirtti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'ndan İranlı General Kasım Süleymani'yi drone saldırısıyla öldürmesi sonrası Washington ile Tahran arasında gerilim üst seviyeye çıkmıştı.

İran misilleme yaparak ABD'nin Irak'taki iki askeri üssüne 15 balistik füze fırlattı. İran'ın füze saldırısında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana gelmişti.