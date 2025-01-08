İran, başkentini taşıyor: Tahran'dan neden vazgeçildi?

DENİZE DAYALI EKONOMİ PLANI

Hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, “Yeni başkent kesinlikle güneyde, Makran bölgesinde olacak ve şu anda bu konu üzerinde çalışılıyor” dedi.

Tahran'ın su kıtlığı da dahil olmak üzere artan ekolojik baskılarına dikkat çeken Mohajerani, taşınmanın fizibilitesini incelemek ve Makran bölgesinde denize dayalı bir ekonomi geliştirmek için iki konsey kurulduğunu duyurdu.

Sözcü, “Mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler de dahil olmak üzere akademisyenler, elitler ve uzmanlardan yardım istiyoruz,” diye ekledi.

Konunun henüz keşif aşamasında olduğunu ve acil olmadığını vurguladı.