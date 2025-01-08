İran, başkentini taşıyor: Tahran'dan neden vazgeçildi?
İran hükümeti, Tahran'ın aşırı nüfusu, elektrik sıkıntısı ve su kıtlığını aşmak için ülkenin başkentini güney sahil bölgesi Makran'a taşıyacaklarını açıkladı. Ancak eleştirmenler bu planın pahalıya patlayacağını ve hayata geçmesinin yıllarca sürebileceğini belirtiyor.
Hükümet sözcüsü, Tahran'ın süregelen aşırı nüfusu, elektrik sıkıntısı ve su kıtlığını aşmayı amaçlayan iddialı bir planla İran'ın başkentini güney sahil bölgesi Makran'a taşıyacağını açıkladı.
Yetkililer bu değişimin stratejik ve ekonomik avantajlarını vurgularken, eleştirmenler olası muazzam mali ve lojistik talepler konusunda endişelerini dile getirdi.