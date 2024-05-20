İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun süre helikopter enkazına ulaşılamadı ve Türk Akıncı TİHA'sı İran arama ekiplerine enkazı bulmaları için en önemli desteği verdi.

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Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı. Reisi, ortak baraj açılışı nedeniyle bölgeye gitmişti. 

VİDEO: Helikopter enkazından görüntüler

DÜNYA HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü - 2

İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu.

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KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Helikopterinse Amerikan yapımı Bell 212 model olduğu öğrenildi.  İran devlet medyası, kazaya yoğun sisin neden olduğunu duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hem orduyu hem devrim muhafızlarını seferber etti.

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ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

Arama-kurtarma ekipleri, saatlerdir kazanın olduğu ulaşmak için çabaladı. Çalışmalar, havanın kararması ve zorlu hava şartlarına rağmen sürdü.  Bölgede sisli havanın yanı sıra kar yağışı da aralıklarla etkili oldu.

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"2 KİŞİYLE İRTİBAT KURULDU"

İlerleyen saatlerde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, "Bir kaç kez helikopter içerisindekiler ile irtibat kurduk ve konuştuk; 2 kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz" açıklamasını yaptı. İrtibat kurulan kişilerden birinin yolcu, diğerinin mürettebattan olduğu belirtildi.

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TÜRKİYE'DEN ARAMALARA DESTEK

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı TİHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Akıncı TİHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra helikopter enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti. 

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Bu bölgenin koordinatları İran makamlarına gönderildi. İran yönetimi bölgeye onlarca arama ekibi gönderdi. 

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Ekipler, zorlu hava ve coğrafi koşullar nedeniyle helikopter enkazına ulaşmakta zorluk yaşadı.

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Yetkililer, helikopter enkazını tamamen yanmış halde buldu.

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İranlı yetkililer, Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Reisi ve beraberindeki heyet Azerbaycan'da katıldıkları baraj açılışından dönüyordu.

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CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI GEÇİCİ OLARAK GÖREVİ DEVRALACAK

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.

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