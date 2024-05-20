İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

"2 KİŞİYLE İRTİBAT KURULDU"

İlerleyen saatlerde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, "Bir kaç kez helikopter içerisindekiler ile irtibat kurduk ve konuştuk; 2 kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz" açıklamasını yaptı. İrtibat kurulan kişilerden birinin yolcu, diğerinin mürettebattan olduğu belirtildi.