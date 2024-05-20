İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun süre helikopter enkazına ulaşılamadı ve Türk Akıncı TİHA'sı İran arama ekiplerine enkazı bulmaları için en önemli desteği verdi.
Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı. Reisi, ortak baraj açılışı nedeniyle bölgeye gitmişti.