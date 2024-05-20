İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. İran beş günlük yas ilan etti. Ülkeyi sarsan ölümlere ilişkin dünyadan çok sayıda açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran halkına başsağlığı diledi. Hamas, ölümleri "büyük kayıp" olarak adlandırdı. İsrailli bir yetkili, olayla ilgileri olmadığını belirtirken, Lübnan üç günlük ulusal yas ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları - 1

ARAMA ÇALIŞMALARI BİTTİ

Azerbaycan'dan kalkan helikopterin dağlık arazide kaza yapması sonucu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti hayatını kaybetti. 

Kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı belirtilen kazada, İran'ın üst düzey isimlerini taşıyan helikopterin tamamen yandığı bildirildi.

İran Kızılayı, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Kızılay Başkanı Pirhossein Koolivand, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Şehitlerin naaşlarını İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'e nakletme sürecindeyiz. arama çalışmaları sona erdi” dedi.

İran dini lideri Hamaney, ülkede beş günlük yas ilan etti.

Dünyada büyük yankı yaratan kazaya dair çok sayıda açıklama yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları - 2

ERDOĞAN: İRAN'IN YANINDA OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."

FİDAN: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Pakistanlı mevkidaşı ile bugün basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran halkına başsağlığı dileklerini ileterek, kaza nedeniyle derin üzüntü yaşadığını söyledi.

Fidan, kazanın ardından İranlı yetkililerle yakın koordinasyonda olduklarını belirterek, "Dost ve kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları - 3

HAMAS: BÜYÜK KAYIP

Hamas, “büyük kayıp” olarak adlandırdığı Reisi'nin ölümü için İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'e, İran hükümetine ve İran halkına "en derin taziye ve dayanışma dileklerini” iletti.

Açıklamada, “Filistin davasını ve İsrail'e karşı direnişi destekledikleri için” hayatını kaybeden İranlı liderleri övgüyle anan Hamas, İran'ın köklü kurumlarının, “bu büyük kaybın yansımalarının” üstesinden gelmesini sağlayacağına olan inancını ifade etti.

Lübnan Hizbullahı İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e taziyelerini iletirken Yemenli Husiler de başsağlığı açıklaması yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Reisi'nin ölümünün İran halkı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları - 4

LÜBNAN ÜÇ GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Pakistan Başbakanı Narenda Modi, bir günlük yas ilan ettiğini duyurdu. 

Lübnan ve Suriye ise üç günlük ulusal yas ilan etti.

Modi X hesabından yaptığı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik ölümünden derin üzüntü ve şok yaşadık. Hindistan-İran ikili ilişkilerinin güçlenmesine yaptığı katkı her zaman hatırlanacaktır. Ailesine ve İran halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hindistan bu acı dönemde İran'ın yanındadır" ifadelerini kullandı. 

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de başsağlığı açıklaması yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “AB, Cumhurbaşkanı Raisi ve Dışişleri Bakanı Abdollahian'ın yanı sıra heyetlerinin diğer üyeleri ve mürettebatın bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla en içten taziyelerini sunar. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte” şeklinde bir paylaşım yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları - 5

RUSYA: MOSKOVA'NIN GERÇEK DOSTLARIYDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Reisi, Rusya-İran ilişkilerine çok değerli katkılarda bulundu" dediği aktarıldı.

Putin, "Reisi, olağanüstü bir liderdi" dedi. 

Bir diğer başsağlığı açıklaması da Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Reisi ve Abdullahiyan'ın, Moskova'nın “gerçek dostları” olduğunu söyledi.

Lavrov, onları “Vatanseverler, devletlerinin çıkarlarını kararlılıkla savunan ve anavatan'a özverili hizmet için hayatlarını verenler” olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abd ve Veliaht Prens Muhammed bin Selamn da İran'a taziyelerini sundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları - 6

"İSRAİL'İN İLGİSİ YOK"

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'a ve dini lider Ali Hamaney'e başsağlığı diledi ve Reisi'nin Venezüella'nın “koşulsuz dostu” olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, "büyük üzüntü ve kederle" yas tuttuklarını bildirdi.  Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, İran halkına “en içten taziyelerini ve sempatisini” iletti. Ayrıca Kahire'nin “bu korkunç kayıpta" İran liderliği ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümü nedeniyle Hamaney'e taziyelerini sundu.Reuters'a açıklama yapan İsrailli bir yetkilli, Reisi'nin ölümünde İsrail'in dahli olmadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dini lider Ali Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında, "İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.

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