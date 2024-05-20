İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları

RUSYA: MOSKOVA'NIN GERÇEK DOSTLARIYDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Reisi, Rusya-İran ilişkilerine çok değerli katkılarda bulundu" dediği aktarıldı.

Putin, "Reisi, olağanüstü bir liderdi" dedi.

Bir diğer başsağlığı açıklaması da Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Reisi ve Abdullahiyan'ın, Moskova'nın “gerçek dostları” olduğunu söyledi.

Lavrov, onları “Vatanseverler, devletlerinin çıkarlarını kararlılıkla savunan ve anavatan'a özverili hizmet için hayatlarını verenler” olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abd ve Veliaht Prens Muhammed bin Selamn da İran'a taziyelerini sundu.