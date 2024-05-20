İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. İran beş günlük yas ilan etti. Ülkeyi sarsan ölümlere ilişkin dünyadan çok sayıda açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran halkına başsağlığı diledi. Hamas, ölümleri "büyük kayıp" olarak adlandırdı. İsrailli bir yetkili, olayla ilgileri olmadığını belirtirken, Lübnan üç günlük ulusal yas ilan etti.
ARAMA ÇALIŞMALARI BİTTİ
Azerbaycan'dan kalkan helikopterin dağlık arazide kaza yapması sonucu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti hayatını kaybetti.
Kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı belirtilen kazada, İran'ın üst düzey isimlerini taşıyan helikopterin tamamen yandığı bildirildi.
İran Kızılayı, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.
Kızılay Başkanı Pirhossein Koolivand, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Şehitlerin naaşlarını İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'e nakletme sürecindeyiz. arama çalışmaları sona erdi” dedi.
İran dini lideri Hamaney, ülkede beş günlük yas ilan etti.
Dünyada büyük yankı yaratan kazaya dair çok sayıda açıklama yapıldı.