İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu. İranlı yetkililer, kazanın ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatta olma beklentisinin düşük olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 1

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 2

IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 3

"DURUM İYİ DEĞİL"

İran Kızılayı Başkanı düşen helikopterin enkazına doğru ilerlediklerini ve durumun iyi görünmediğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 4

İranlı yetkililer, helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatta olma beklentisinin düşük olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 5

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 6

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 7

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 8

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 9

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İranlılardan endişeye kapılmamalarını istedi.

Hamaney, televizyondan yayınlanan konuşmasında devletin işleyişinde aksaklık yaşanmacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 10

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 11
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 12
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 13
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 14
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 15
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 16
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 17
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı - 18
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