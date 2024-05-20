İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu. İranlı yetkililer, kazanın ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatta olma beklentisinin düşük olduğunu belirtti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.