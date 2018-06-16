İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin maç keyfi
ntv.com.tr
Rusya'da devam eden Dünya Kupası maçlarında ülkesinin Fas'a karşı 1-0 kazandığı maçı evinde ekran başında izleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani alışılmışın dışında bir görüntü verdi. Maçı ekran başında takip eden Ruhani eşofman ve üzerinde Farsça "12'inci oyuncu" yazılı milli takım formasıyla izledi.
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1İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas karşısında 1-0 galibiyetle ayrıldığı maçı evinde izledi.
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2İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani maç izlerken çekilen fotoğraflarını Twitter ve Instagram hesaplarından takipçileri ile paylaştı.
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3Maç izlediği andaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ruhani'nin olduğukça keyifli olduğu görülüyor.
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4İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçta Ruhani'nin eşofmanlı olması ve üzerinde Farsça "12'nci oyuncu" yazılı milli takım forması dikkat çekti.
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5Maçı çay eşliğinde izleyen Ruhani sivil kiyafetlerle sık sık görüntü vermiyor. Ruhani İran'daki rejimi temsil eden giysilerle ekran karşısına çıkmaya özen gösteriyor.
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Galibiyet nedeniyle İran milli takım oyuncularını kutlayan Ruhani şu mesajı paylaştı:
"Oynadığınız oyun ve kazandığınız zaferle tüm İran halkını sevindirdiniz, çocuklar sizlere teşekkür ederim."
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7İran Milli Takımı 2018 Dünya Kupası'na katılmak için Rusya'ya gitmeden önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi makamında ziyaret etmişti.
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8Dünya Kupası B Grubu'nda ilk karşılaşmasını Fas'la oynayan İran, 90+5'inci dakikada Faslı futbolcu Aziz Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0 üstün ayrılmayı başarmıştı.