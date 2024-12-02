İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu

İran yanlısı Şii milisler, muhalifler ile çatışan Esad güçlerine destek için Irak'tan Suriye'ye girdi. Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, onlarca Iraklı Haşdi Şaabi milisinin El Bukemal sınır kapısı yakınlarından Suriye'ye geçtiğini belirtti. İran'a bağlı milisler, özellikle Hizbullah'ın önderliğindeki gruplar, Halep bölgesinde güçlü bir varlık gösteriyor.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 1

IRAK SINIRINDAN GİRDİLER

Suriyeli iki askeri kaynak, İran yanlısı Şii milislerin, muhaliflere karşı çatışan Suriyeli güçlere destek için Irak'tan Suriye'ye girdiklerini ve Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlediklerini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 2

Reuters'a bilgi veren Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, onlarca Iraklı Haşdi Şaabi milisinin El Bukemal sınır kapısı yakınlarındaki askeri bir güzergâh üzerinden Suriye'ye geçtiğini belirtti.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 3

Yetkili, milisler arasında Irak'taki Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun mensuplarının da olduğunu belirterek, "Bu birlikler, kuzeyde cephe hattında savaşan yoldaşlarımıza destek amacıyla gönderilen yeni güçler." dedi.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 4

İran, Suriye iç savaşında binlerce Şii milisi Suriye'ye göndererek, Rusya'nın hava desteğiyle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin büyük bölümünü yeniden kontrol altına almasını sağlamıştı.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 5

Son günlerde muhaliflerin saldırılarına karşı yeterli asker bulunmaması, Suriye ordusunun hızla geri çekilmesine yol açtı.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 6

Suriyeli muhalif grupların cuma gecesi ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirmesinin ardından muhaliflere yönelik hava saldırısı başlatan Rusya ve Suriye, hava saldırılarının yoğunluğunu artırdı.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 7

HALEP BÖLGESİNE YOĞUNLAŞTILAR

İki farklı ordu kaynağına göre, İran'a bağlı milisler, özellikle Hizbullah'ın önderliğindeki gruplar, Halep bölgesinde güçlü bir varlık gösteriyor.

İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu - 8
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