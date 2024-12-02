İran devreye girdi: Şii gruplar Suriye'de çatışmaya dahil oldu
İran yanlısı Şii milisler, muhalifler ile çatışan Esad güçlerine destek için Irak'tan Suriye'ye girdi. Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, onlarca Iraklı Haşdi Şaabi milisinin El Bukemal sınır kapısı yakınlarından Suriye'ye geçtiğini belirtti. İran'a bağlı milisler, özellikle Hizbullah'ın önderliğindeki gruplar, Halep bölgesinde güçlü bir varlık gösteriyor.
IRAK SINIRINDAN GİRDİLER
Suriyeli iki askeri kaynak, İran yanlısı Şii milislerin, muhaliflere karşı çatışan Suriyeli güçlere destek için Irak'tan Suriye'ye girdiklerini ve Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlediklerini söyledi.