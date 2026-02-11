İran Devrimi'nin 47. yıldönümü. Binlerce kişi meydanlarda toplandı
11.02.2026 21:28
NTV - Haber Merkezi
İran'da ise İslam devriminin 47'nci yıldönümü kutlandı. Başkent Tahran'da önceki yıllara göre daha büyük bir kalabalık vardı. Başkentte devrimin yıldönümü için havai fişek patlatılırken, balkonlardan rejim protesto edildi.
İran'da devrimin 47'inci yıldönümünde rejimi destekleyenler gövde gösterisi yaptı. Tahran sokaklarında bir kez daha Amerika'ya ölüm sloganları yankılandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırı tehdidi altında yapılan kutlama, önceki yıllara göre daha kalabalıktı.
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, meydanda halka seslenirken, "İran, aşırı taleplere asla teslim olmayacak" dedi.
HEM AMERİKA'YA HEM HAMANEY'E TEPKİ
İran'da bir yandan "Amerika'ya" öte yandan "Hamaney'e ölüm" sloganları yükseliyor.
Başkentte devrimin yıldönümü için havaifişek patlatılırken balkonlardan "diktatöre ölüm", "islam cumhuriyetine ölüm" sloganları atıldı.
Dini lider Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Laricani'nin bölge turu da devam ediyor. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.
Görüşmeden birkaç saat önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Laricani, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen temasların yalnızca mesaj alışverişi niteliğinde olduğunu belirtti.
Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laricani, "Bölge ülkeleri, görüşmelerin başarıya ulaşması için çaba gösteriyor. İran da müzakere sürecine olumlu yaklaşıyor." dedi.
ABD'nin İran'a karşı askeri seçeneğin dışında farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği sonucuna vardığını belirten Laricani, Washington'un müzakere sürecine dahil olmasını "rasyonel bir yola girildiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.
Görüşmelerin kapsamına da değinen Laricani, nükleer program dışında herhangi bir konuda müzakere yürütülmediğini belirterek, "Şu ana kadar ABD'den herhangi spesifik bir teklif almadık. Maskat'ta gerçekleşen temaslar mesaj alışverişinden ibaretti." diye konuştu.
"Nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile ortak bir zemine sahibiz." ifadelerini kullanan Laricani, buna karşın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına yönelik talepleri reddetti. Laricani, İran'ın enerji üretimi ve ilaç sanayisi için zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Laricani ayrıca İsrail'i müzakere sürecini sabote etmeye çalışmakla suçlayarak, Tel Aviv yönetiminin bölgesel istikrarı hedef aldığına vurgu yaptı.
İranlı yetkili, ABD'nin İran'a saldırması halinde bölgedeki Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını da sözlerine ekledi.