İran Devrimi'nin 47. yıldönümü. Binlerce kişi meydanlarda toplandı

Görüşmelerin kapsamına da değinen Laricani, nükleer program dışında herhangi bir konuda müzakere yürütülmediğini belirterek, "Şu ana kadar ABD'den herhangi spesifik bir teklif almadık. Maskat'ta gerçekleşen temaslar mesaj alışverişinden ibaretti." diye konuştu.

"Nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile ortak bir zemine sahibiz." ifadelerini kullanan Laricani, buna karşın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına yönelik talepleri reddetti. Laricani, İran'ın enerji üretimi ve ilaç sanayisi için zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.