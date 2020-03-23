İran dünyanın en büyük AVM’sini hastaneye çeviriyor

23.03.2020 - 14:39
Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin sınır komşusu İran geliyor.
Salgını yönetememekle suçlanan Tahran yönetimi corona virüs hastaları için yatak kapasitesini artırmak üzere İran Mall’ı geçici olarak hastaneye çevirme kararı aldı.
Dünyanın en büyük AVM’si olarak nitelendirilen İran Mall’a 3 bin yatak kapasiteli corona virüs hastanesi kurulması hedefleniyor.
45 bin metrekareden büyük olan AVM’nin hızlıca dönüştürülmesi için Fransa’dan uzmanların da geldiği belirtiliyor.
2018’de kullanıma açılan AVM’nin bazı yerlerinde halen inşaatın devam ettiği ifade edildi.
İran corona virüs salgınını engellemek için ülkedeki alışveriş merkezlerini kapatmıştı.