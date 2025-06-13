İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırılarında Tahran yönetiminin kilit isimlerini öldürdü. Peki Selami, Hacızade, Bakıri ve Şemhani kimdir? İran için neden bu kadar önemliler?
İran'ın en yüksek rütbeli askeri yetkilisi, seçkin Devrim Muhafızları Ordusu'nun lideri ve eski ulusal güvenlik şefi, İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" adı verdiği saldırıda öldürüldü.
Bu isimlerin ölümü, ülkenin askeri kurumlarında şok etkisi yarattığı düşünülüyor ve İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor.
Peki bu isimler kim? Neden bu kadar önemliler?