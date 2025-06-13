İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

TÜMGENERAL HÜSEYİN SELAMİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) başı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın en güçlü askeri kolunu denetleyen ve doğrudan Dini Lider Ali Hamaney'e rapor veren en güçlü adamlardan biriydi.

ABD yaptırım dosyasına göre 1960 doğumlu olan Selami, 2019'dan beri gizli ve İran Devrim Muhafızları'nın başındaydı.

Bu pozisyonda İran devletinin kullandığı en güçlü araçlardan birini yönetiyordu ve bu araç, ülke içinde muhalefetin bastırıllmasında ve İran'ın gücünün yurt dışına yansıtılmasında önemli bir rol oynuyordu.

CNN International'a göre analistler, Devrim Muhafızları'nın bölge genelinde geniş bir milis ağını finanse ettiğini ve desteklediğini, bu ağı Ortadoğu'daki ABD ve diğer askeri personele saldırmak için kullandığını söylüyor.

Devrim Muhafızları'nın ayrıca Yemen'deki Husilere malzeme ve destek sağlayarak grubun Kızıldeniz'deki uluslararası gemileri vurmasına ve İsrail'e füze ve insansız hava araçları fırlatmasına olanak tanıdığına inanılıyor.