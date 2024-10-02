İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam?

İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. İran medyası, Tahran'ın saldırılarda yeni bir füze olan "Fettah-1" hipersonik füzesini kullandığını bildirdi. Askeri uzmanlar, Fettah-1'in hedefine doğru daldığı sırada füze savunma sistemlerinden kaçınmak için ayarlamalar yapabildiğini belirtti. İran'a ait çok sayıda füzenin İsrail topraklarına düşmesi, Demir Kubbe'nin etki alanına yönelik tartışmaları alevlendirdi. Geçtiğimiz aylarda Demir Kubbe, tarihinde ilk kez Hizbullah tarafından fırlatılan bir füze ile hasar almıştı. Ortadoğu'de füze savaşları şiddetlenirken İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi ne kadar güçlü? İran füzeleri bu sistemi aşmayı nasıl başardı?

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 1

FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI

İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe, en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Hava savunma sistemi özellikle Hamas ve Hizbullah'tan gelebilecek kısa menzilli roket ve füze saldırılarını engellemek için özel olarak tasarlandı.

Ancak dün gece gerçekleştirilen saldırıda İran tarafından ateşlenen çok sayıda füzenin Demir Kubbe'yi aşarak İsrail topraklarına düştüğü görüldü.

DÜNYA HABERLERİ

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 2

İran Devrim Muhafızları, bombardımanda ilk kez hipersonik "Fettah 1" füzelerini kullandığını ve füzelerin yüzde 90'ının İsrail'deki hedefleri vurmada başarılı olduğunu duyurdu.

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 3

İRAN FÜZELERİ DEMİR KUBBE'Yİ NASIL AŞTI?

Saldırı dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, herkesin aklına bir soru takıldı. İran'ın İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi nasıl deldiği merak konusu oldu.

İddiaya göre, saldırının ilk aşamasında, nispeten yavaş hareket eden konvansiyonel füzeler ateşlendi. Böylece Demir Kubbe'yi bu füzeleri imha etmesi için oyalayan İran bu sırada İsrail'e hipersonik füzelerle saldırdı. 

Demir Kubbe diğer füzeleri imha etmek için uğraşırken hipersonik füzeler İsrail hava sahasını deldi. 

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 4

İran medyası, Tahran'ın saldırılarda yeni bir füze olan "Fettah-1" kullandığını bildirdi.

Tahran, Fettah-1'i hipersonik bir füze olarak tanımlıyor. Yani bu füze saatte 6 bin 100 kilometre hızla hareket edebiliyor.

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 5

"Hipersonik" terimi Dünya atmosferinin içinde sesten hızlı manevra yapabilen son derece gelişmiş silahlara atıfta bulunmak için kullanılır.

Bu durum, bu tür füzelerin vurulmasını son derece zor hale getirir.

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 6

"SAVUNMA SİSTEMİNDEN KAÇABİLİYOR"

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Fabian Hinz'e göre, Fettah-1 çok daha gelişmiş bir silah.

Hinz, Fettah-1'in hedefine doğru dalışının kısa bir bölümünde füze savunmalarından kaçınmak için ayarlamalar yapabileceğini öne sürüyor.

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 7

ÇOK KATMANLI SAVUNMA SİSTEMİ

İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi, Demir Kubbe, Davud Sapanı (David's Sling), Arrow ve Demir Işın'dan oluşuyor.

Demir Kubbe, ABD ile birlikte geliştirildi ve kısa menzilli roketlere karşı etkili oluyor ve İsrail'in füze savunma sisteminin en alt katmanı olarak görülüyor.

İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam? - 8

Orta menzilli füzeleri önlemek için üretilen David's Slig, füze savunma sisteminin ikinci kademesini destekliyor.

Davud Sapanı,  daha çok Lübnan üzerinden gönderilen Hizbullah füzelerini engellemek üzere kullanılıyor.

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