İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam?
İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. İran medyası, Tahran'ın saldırılarda yeni bir füze olan "Fettah-1" hipersonik füzesini kullandığını bildirdi. Askeri uzmanlar, Fettah-1'in hedefine doğru daldığı sırada füze savunma sistemlerinden kaçınmak için ayarlamalar yapabildiğini belirtti. İran'a ait çok sayıda füzenin İsrail topraklarına düşmesi, Demir Kubbe'nin etki alanına yönelik tartışmaları alevlendirdi. Geçtiğimiz aylarda Demir Kubbe, tarihinde ilk kez Hizbullah tarafından fırlatılan bir füze ile hasar almıştı. Ortadoğu'de füze savaşları şiddetlenirken İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi ne kadar güçlü? İran füzeleri bu sistemi aşmayı nasıl başardı?
FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI
İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe, en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.
Hava savunma sistemi özellikle Hamas ve Hizbullah'tan gelebilecek kısa menzilli roket ve füze saldırılarını engellemek için özel olarak tasarlandı.
Ancak dün gece gerçekleştirilen saldırıda İran tarafından ateşlenen çok sayıda füzenin Demir Kubbe'yi aşarak İsrail topraklarına düştüğü görüldü.