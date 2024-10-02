İran füzeleri dengeleri değiştirdi: Demir Kubbe ne kadar sağlam?

FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI

İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe, en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Hava savunma sistemi özellikle Hamas ve Hizbullah'tan gelebilecek kısa menzilli roket ve füze saldırılarını engellemek için özel olarak tasarlandı.

Ancak dün gece gerçekleştirilen saldırıda İran tarafından ateşlenen çok sayıda füzenin Demir Kubbe'yi aşarak İsrail topraklarına düştüğü görüldü.