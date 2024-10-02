İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi?

İSRAİL: İRAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın eylemlerinin "bedelini ödeyeceğini" söyleyerek misilleme yapma sözü verdi.

Siyasi güvenlik toplantısının başında, "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza karşı misilleme yapma kararlılığımızı anlamıyor. Koyduğumuz ilkeye bağlı kalacağız: Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Ayetullah rejimi kırmızı çizgiyi aştı. İsrail Devleti, İran'ın vatandaşlarımıza yönelik vahşi saldırısı karşısında sessiz kalmayacaktır." dedi.