İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi?
İsrail, Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam ediyor. İran, dün gece gerçekleştirilen "Gerçek Vaatı 2" operasyonu kapsamında İsrail'deki önemli askeri ve güvenlik hedeflerine onlarca balistik füze fırlattığını duyurdu. İran, bu operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
TEL AVİV'E YOĞUN FÜZE SALDIRISI
İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Tel Aviv'e 200 füze fırlatılırken İsrail ordusu füzelerin büyük çoğunluğunun engellendiğini ileri sürdü.İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu yazdı.
Tahran, saldırıda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını duyurdu. İran ordusu, "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu.
Başbakan Binyamin Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi.
Ortadoğu'da gerilim yükselirken füze saldırılarına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?