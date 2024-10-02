İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi?

İsrail, Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam ediyor. İran, dün gece gerçekleştirilen "Gerçek Vaatı 2" operasyonu kapsamında İsrail'deki önemli askeri ve güvenlik hedeflerine onlarca balistik füze fırlattığını duyurdu. İran, bu operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 1

TEL AVİV'E YOĞUN FÜZE SALDIRISI

İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Tel Aviv'e 200 füze fırlatılırken İsrail ordusu füzelerin büyük çoğunluğunun engellendiğini ileri sürdü.İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu yazdı.

Tahran, saldırıda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını duyurdu. İran ordusu, "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Ortadoğu'da gerilim yükselirken füze saldırılarına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

DÜNYA HABERLERİ

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 2

İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY: SAHADAKİ GALİPLER ONLAR

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının ardından sosyal medya platformu X üzerinden ayet paylaşımlarında bulundu.

Hamaney, X'te paylaştığı iki ayrı gönderide, "doğru insanların" fedakarlık yapmak zorunda kalabileceğini, ancak "günün sonunda yenilmeyeceğini" söyledi.

İran füzelerinin fırlatılışının görüntülerini gösteren bir video yayınlayan Hamaney, "Sahadaki galipler onlar" ifadelerini kullandı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 3

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: BU GÜCÜMÜZÜN SADECE BİR KISMI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu saldırının "İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını savunmak için" gerçekleştirildiğini belirtti.

Pezeşkiyan düşmanlarını uyardığı paylaşımında, "Netanyahu'ya İran'ın savaşçı olmadığını, ancak her türlü tehdide karşı kararlı bir şekilde durduğunu bildirin. Bu, gücümüzün sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullandı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 4

HAMAS: KAHRAMAN FÜZE SALDIRISINI KURLUYORUZ

Hamas, saldırıların ardından yaptığı açıklamada İran'ın füze saldırılarını övdü.

Filistinli grup, "İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun, işgalci güçlerin bölge halklarına karşı devam eden suçlarına ve milletimizin kahraman şehitlerinin kanına karşılık olarak, işgal altındaki topraklarımızın geniş alanlarına gerçekleştirdiği kahramanca füze fırlatışını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 5

HUSİLER: İSRAİL'İ DİZGİNLEMENİN TEK YOLU

Yemen'deki Husilerin sözcüsü Muhammed Abdulselam, İran'ın askeri operasyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Abdulsalam, bunun Filistin'e destek anlamına geldiğini ve İsrail'in bölgedeki hegemonyasına meydan okuduğunu aktardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist oluşumu caydırmak ve onunla yüzleşmek, onu dizginlemenin ve Lübnan ve Filistin halkına ve bölgenin geri kalanına karşı vahşi suçlarını tırmandırmasını engellemenin tek yoludur." dedi.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 6

İSRAİL: İRAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın eylemlerinin "bedelini ödeyeceğini" söyleyerek misilleme yapma sözü verdi.

Siyasi güvenlik toplantısının başında, "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza karşı misilleme yapma kararlılığımızı anlamıyor. Koyduğumuz ilkeye bağlı kalacağız: Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Ayetullah rejimi kırmızı çizgiyi aştı. İsrail Devleti, İran'ın vatandaşlarımıza yönelik vahşi saldırısı karşısında sessiz kalmayacaktır." dedi.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 7

BM: BUNA SON VERİLMELİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ortadoğu'daki çatışmanın giderek genişlemesini" kınadı ve yeniden ateşkes çağrısı yaptı.

Guterres, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Buna son verilmeli." dedi.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 8

ABD: TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının "tamamen kabul edilemez" olduğunu ve tüm dünya tarafından kınanması gerektiğini öne sürdü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının "etkisiz kaldığını" ileri sürerek, Tahran'ın saldırılar nedeniyle ağır sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Dünya nasıl tepki verdi? - 9

İNGİLTERE: EN GÜÇLÜ İFADELERLE KINIYORUZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ofisinden yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Starmer, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine ve sivillerin korunmasına olan kararlı bağlılığını" dile getirdi.

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