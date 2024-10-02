İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz?

İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Tel Aviv'e 200 füze fırlatılırken İsrail ordusu füzelerin büyük çoğunluğunun engellendiğini ileri sürdü. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu yazdı. Tahran, saldırıda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını duyurdu. İran, "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi. Ortadoğu'da gerilim yükselirken İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı hakkında neler biliyoruz? Saldırının boyutları neydi ve şimdi ne olacak?

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 1

ADIM ADIM İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRISI

Salı günü İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonu başlattı.

İsrail ordusu, Lübnan sınır köylerinde "Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı, yerel ve hedefli saldırılar" başlattığını duyurdu.

Aynı gün ilerleyen saatlerde İran'ın, İsrail'e füze saldırısı hazırlığında olduğu açıklandı. İsrail ordusu, vatandaşlarını korunaklı alanlara gitmeye çağırdı.

İran daha sonra dün akşam İsrail'e büyük bir füze saldırısı başlattı. İsrail ordusu ülkeye atılan yaklaşık 200 roketin çoğunu engellediğini ileri sürdü. Videolarda, İran füzelerinin büyük bölümünün İsrail topraklarına düştüğü görülüyor. 

DÜNYA HABERLERİ

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 2

İRAN İSRAİL'İ NEDEN HEDEF ALDI?

İran, dün gece gerçekleştirilen füze saldırısının savunma amaçlı olduğunu ve yalnızca İsrail'in askeri tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

Tahran, füze saldırısına gerekçe olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediği askeri harekatı gösterdi. 

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi. Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.

Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.

Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 3

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün erken saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail rejimi yeni bir misillemeye davetiye çıkarmaz ise eylemimiz sona ermiştir. Aksi senaryoda, cevabımız daha güçlü ve daha kuvvetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 4

İRAN SALDIRIDA HANGİ SİLAHLARI KULLANDI?

Devrim Muhafızları'nın "Gerçek Vaat 2" olarak adlandırdığı operasyonda orta menzilli hipersonik "Fettah 1" füzelerinin ilk kez kullanıldığı vurgulandı.

Devlet Medyası, 200 füzenin fırlatıldığını aktardı. İran füzeleri İsrail'de üç askeri noktayı hedef aldı.

CNN'e konuşan askeri uzmanlar ise İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında İran yapımı Şahab-3 serisi balistik füzenin farklı türlerinin kullanıldığını söyledi. ABD Ordusu'ndan kıdemli mühimmat teknisyeni Trevor Ball, Emad veya Ghadr gibi Shahab-3 füzesiyle tutarlı parçaların saldırının görüntülerinden tespit edildiğini belirtirken Armament Research Services (ARES) araştırma koordinatörü Patrick Senft de Şahab-3 füzesine işaret ederek "Shahab-3 İsrail'e ulaşabilen ilk İran balistik füzesiydi” dedi.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 5

SALDIRININ BOYUTLARI NEDİR?

İran, "Gerçek Vaat 2" operasyonu ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu.

İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi.

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, füzelerin çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

İsrail genelinde saldırı sirenleri çalarken nüfusun tamamı sığınaklara sığındı. Kudüs ve Şeria nehri boyunca patlamalar duyuldu.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 6

İSRAİL, İRAN'IN MİSİLLEMESİNE KARŞILIK VERECEK Mİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırıya misillemede bulunacağını belirtti.

Dün geç saatlerde gerçekleşen olağanüstü kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Netanyahu, "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek." dedi.

ABD, İran'ın dün gerçekleştirdiği saldırının yarattığı "ağır sonuçlar" ile karşı karşıya kalacağını ve karşılığı belirlemek için İsrail ile birlikte çalışacağını açıkladı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 7

DEMİR KUBBE FÜZELERİ ENGELLEYEBİLDİ Mİ?

İsrail'in gelişmiş bir hava savunma sistemi var, bunlardan en bilineni Demir Kubbe.

Ülkenin "katmanlı" savunma sistemlerinin dün gerçekleştirilen saldırıda işin büyük kısmını üstlendiği tahmin ediliyor. Ancak görüntüler, çok sayıda füzenin İsrail topraklarına düştüğünü gösterdi. 

ABD-İsrail ortak yapımı bir sistem olan "David's Sling" orta ila uzun menzilli roketlerin yanı sıra balistik ve seyir füzelerini engellemek için kullanılıyor.

İsrail'in sahip olduğu "Arrow 2" ve "Arrow 3" önleyicilerinin de devreye girdiği tahmin ediliyor.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 8

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Başbakan Netanyahu, İran'ın "büyük bir hata" yaptığını ve "bunun bedelini ödeyeceğini" söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari ise, "Planlarımız var ve kararlaştırdığımız yer ve zamanda operasyon yapacağız" diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in misilleme yapması halinde Tahran'ın tepkisinin "daha yıkıcı" olacağı tehdidinde bulundu.

İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz? - 9

İRAN FÜZELERİNE ABD'NİN TEPKİSİ NE OLDU?

ABD Başkanı Joe Biden,  gün gece saldırıdan sonra acil toplantı kararı aldı. 

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray da Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Biden "ABD, aktif bir şekilde İsrail'in savunmasını destekledi. İran'ın saldırısının etkisiz olduğu görülüyor. Amerikan ulusal güvenlik ekibi, İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde. İran'a verilecek yanıt konusunda İsrail ile aktif görüşme halindeyiz. Netanyahu ile konuşacağım" dedi. 

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de "İran, Ortadoğu'da istikrarsızlaştırıcı bir güç" açıklaması yaptı.

Saldırının ardından Ürdün'den yapılan açıklamada Ürdün hava sahasının iki saat kapalı tutulacağı belirtildi. İsrail, saldırının ardından hava sahasını yeniden açarak uçuşların önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağını bildirdi. 

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