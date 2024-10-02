İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz?
İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Tel Aviv'e 200 füze fırlatılırken İsrail ordusu füzelerin büyük çoğunluğunun engellendiğini ileri sürdü. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu yazdı. Tahran, saldırıda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını duyurdu. İran, "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi. Ortadoğu'da gerilim yükselirken İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı hakkında neler biliyoruz? Saldırının boyutları neydi ve şimdi ne olacak?
ADIM ADIM İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRISI
Salı günü İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonu başlattı.
İsrail ordusu, Lübnan sınır köylerinde "Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı, yerel ve hedefli saldırılar" başlattığını duyurdu.
Aynı gün ilerleyen saatlerde İran'ın, İsrail'e füze saldırısı hazırlığında olduğu açıklandı. İsrail ordusu, vatandaşlarını korunaklı alanlara gitmeye çağırdı.
İran daha sonra dün akşam İsrail'e büyük bir füze saldırısı başlattı. İsrail ordusu ülkeye atılan yaklaşık 200 roketin çoğunu engellediğini ileri sürdü. Videolarda, İran füzelerinin büyük bölümünün İsrail topraklarına düştüğü görülüyor.