İran füzeleri İsrail'i vurdu: Saldırı hakkında neler biliyoruz?

DEMİR KUBBE FÜZELERİ ENGELLEYEBİLDİ Mİ?

İsrail'in gelişmiş bir hava savunma sistemi var, bunlardan en bilineni Demir Kubbe.

Ülkenin "katmanlı" savunma sistemlerinin dün gerçekleştirilen saldırıda işin büyük kısmını üstlendiği tahmin ediliyor. Ancak görüntüler, çok sayıda füzenin İsrail topraklarına düştüğünü gösterdi.

ABD-İsrail ortak yapımı bir sistem olan "David's Sling" orta ila uzun menzilli roketlerin yanı sıra balistik ve seyir füzelerini engellemek için kullanılıyor.

İsrail'in sahip olduğu "Arrow 2" ve "Arrow 3" önleyicilerinin de devreye girdiği tahmin ediliyor.