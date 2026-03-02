İran füzelerinin hedefi olan Katar'da mahsur kaldı. Türk vatandaş NTV'de yaşadıklarını anlattı
02.03.2026 14:22
Son Güncelleme: 02.03.2026 14:46
Tuğba Öztürk
ABD ve İsrail'in saldırısının ardından İran, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini de hedef aldı. Hava ulaşımı yapılamayan bu ülkelerden Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşı Can Taşçı, yaşadıklarını ve bölgeyi NTV'de anlattı.
ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının üçüncü gününde Tahran, Körfez genelinde füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor.
Bölgedeki gerilim hızla artarken yetkililer halka dikkatli olmaları sık sık çağrıda bulunuyor.
Şiddetlenen saldırılarla hava trafiğinde büyük aksamalar yaşanırken Türkiye dahil birçok ülke mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye yönelik plan hazırlıyor.
O vatandaşlardan biri de İran'ın misilleme füzeleriyle Katar Doha'da mahsur kalan Can Taşçı. Bölgede yaklaşık üç gündür panik halinde olduklarını vurgulayan Taşçı, NTV'ye özel açıklamalarda bulunurken barındıkları bölgeyi de gösterdi.
"Cihazlarımız aynı anda alarmlar veriyor ve verilen bu alarmlar da İngilizce ve Arapça olarak ‘Lüften evden çıkmayız. Savaş hali devam etmekte’ gibi uyarılar alıyoruz. Bu uyarılarının ardından elimizden geldikçe dışarı çıkmıyoruz ancak her bir sesin ardından maalesef ki herkes yataktan fırlayarak dışarı bakmak istiyor. Füzenin nereden geleceğini bilmiyoruz. Biz buradaki insanlarla beraber merak ve panik halinde olacakları izliyoruz. ” diyen Taşçı sözlerine şunları da ekledi:
“Katar için Türk Konsolosluğunun verdiği bilgileri dinlemek zorundayız. En güncel bilgisi ise konsolosluk şu an sosyal medya üzerinden başvurularla bilgi topluyor. Gitmek isteyenler için yakında zamanlar bilgi paylaşılacaktır fakat şu an hava yolu kapalı.”
NELER OLDU?
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Bugün üçüncü gününe girilen İran Savaşı için ABD Başkanı Trump, İran'daki operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini söyledi.
İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD ve İsrail'in saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, gelini ve damadıyla beraber öldürüldüğünü duyurulmuştu.