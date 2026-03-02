İran füzelerinin hedefi olan Katar'da mahsur kaldı. Türk vatandaş NTV'de yaşadıklarını anlattı

"Cihazlarımız aynı anda alarmlar veriyor ve verilen bu alarmlar da İngilizce ve Arapça olarak ‘Lüften evden çıkmayız. Savaş hali devam etmekte’ gibi uyarılar alıyoruz. Bu uyarılarının ardından elimizden geldikçe dışarı çıkmıyoruz ancak her bir sesin ardından maalesef ki herkes yataktan fırlayarak dışarı bakmak istiyor. Füzenin nereden geleceğini bilmiyoruz. Biz buradaki insanlarla beraber merak ve panik halinde olacakları izliyoruz. ” diyen Taşçı sözlerine şunları da ekledi:

“Katar için Türk Konsolosluğunun verdiği bilgileri dinlemek zorundayız. En güncel bilgisi ise konsolosluk şu an sosyal medya üzerinden başvurularla bilgi topluyor. Gitmek isteyenler için yakında zamanlar bilgi paylaşılacaktır fakat şu an hava yolu kapalı.”