İran heyeti ölen çocukları andı. "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım"
11.04.2026 09:14
NTV - Haber Merkezi
İran'ın müzakere heyetini Pakistan’a götüren uçaktan dikkat çekici görüntüler yansıdı. Uçağın koltuklarına, ABD’nin bir ilkokula düzenlendiği saldırıda ölen çocukların fotoğrafları ve çantaları konuldu.
ABD'NİN İLKOKUL SALDIRISI
İran'ın müzakere heyetini Pakistan’a götüren uçakta dikkat çeken görüntüler kaydedildi. İran heyeti 'Minab-168' sefer sayılı uçakla seyahat etti.
ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ilk gününde, ülkenin güneyindeki Minab kentinde kız çocuklarının gittiği bir ilkokula Tomahawk füzesi isabet etmişti. Saldırıda çoğu çocuk 175 kişi hayatını kaybetmişti.
UÇAK KOLTUKLARINDA ANLAMLI GÖRÜNTÜ
İran heyeti Pakistan uçuşu sırasında, uçağın koltuklarına Minab’da ölen çocukların fotoğraflarını koydu Ayrıca koltuklara ölen çocukların sırt çantaları ve beyaz güller yerleştirildi.
İran devlet televizyonu IRIB, sosyal medya hesabında uçuşa ait fotoğrafları şu çarpıcı başlıkla paylaştı: "İran uçağındaki yolcular. Heyete kimin için müzakere ettiklerini hatırlatmak için: Minab okulunda katledilen çocuklar ve kanlı sırt çantaları."
"UÇUŞTAKİ YOL ARKADAŞLARIM"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yürek burkan bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Galibaf, o paylaşıma "bu uçuştaki yol arkadaşlarım" notu düştü.