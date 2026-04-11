İran heyeti ölen çocukları andı. "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım"

İran heyeti Pakistan uçuşu sırasında, uçağın koltuklarına Minab’da ölen çocukların fotoğraflarını koydu Ayrıca koltuklara ölen çocukların sırt çantaları ve beyaz güller yerleştirildi.

İran devlet televizyonu IRIB, sosyal medya hesabında uçuşa ait fotoğrafları şu çarpıcı başlıkla paylaştı: "İran uçağındaki yolcular. Heyete kimin için müzakere ettiklerini hatırlatmak için: Minab okulunda katledilen çocuklar ve kanlı sırt çantaları."