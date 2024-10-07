İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar
1 Ekim tarihinde İran füzeleri İsrail'i vurdu. Tel Aviv'e yaklaşık 200 füze fırlatılırken dünya intikam yemini eden İsrail'in vereceği karşılığı bekliyor. İsrail ordusunun İran'ın stratejik varlıklarına misilleme saldırısı başlatması bekleniyor. Bunlar arasında nükleer ve petrol üretim tesislerine saldırılar, İran Devrim Muhafızları'na yönelik hedefli suikastlar ve askeri varlıklara yönelik hassas saldırılar yer alabilir. Peki İsrail, İran'ın füze saldırılarına nasıl karşılık verecek? Muhtemel senaryolar neler?
İRAN İKİ SUİKASTIN İNTİKAMINI ALDI
Ortadoğu, uzun zamandır bölgesel bir savaşa hiç bu kadar yakın olmamıştı.
İsrail, geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı ve 31 Temmuz'da Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürdü.
İran, sarsıcı suikastların ardından 1 Ekim tarihinde İsrail'in Tel Aviv'deki askeri üslerine iki dalgalı balistik füze saldırısı başlattı.