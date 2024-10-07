İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar

1 Ekim tarihinde İran füzeleri İsrail'i vurdu. Tel Aviv'e yaklaşık 200 füze fırlatılırken dünya intikam yemini eden İsrail'in vereceği karşılığı bekliyor. İsrail ordusunun İran'ın stratejik varlıklarına misilleme saldırısı başlatması bekleniyor. Bunlar arasında nükleer ve petrol üretim tesislerine saldırılar, İran Devrim Muhafızları'na yönelik hedefli suikastlar ve askeri varlıklara yönelik hassas saldırılar yer alabilir. Peki İsrail, İran'ın füze saldırılarına nasıl karşılık verecek? Muhtemel senaryolar neler?

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 1

İRAN İKİ SUİKASTIN İNTİKAMINI ALDI

Ortadoğu, uzun zamandır bölgesel bir savaşa hiç bu kadar yakın olmamıştı.

İsrail, geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı ve 31 Temmuz'da Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürdü.

İran, sarsıcı suikastların ardından 1 Ekim tarihinde İsrail'in Tel Aviv'deki askeri üslerine iki dalgalı balistik füze saldırısı başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 2

İSRAİL İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

İsrail ordusu raporlarına göre, yaklaşık 200 füze fırlatılan saldırı can kaybına yol açmadı.

İran, Tel Aviv bölgesindeki üç askeri üssü hedef aldığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, derhal misilleme yapma sözü vererek İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söyledi.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 3

İSRAİL, İRAN'A NASIL YANIT VERECEK?

Ortadoğu'nun önünde hassas bir denge kuran ve bölgenin kaderini belirleyecek iki seçenek var.

İsrail, gerilimi azaltmayı mı yoksa uzun zamandır hasım olduğu düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi mi tercih edecek?

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 4

İSRAİL'İN "ÖNGÖRÜLEMEZ" TEPKİSİ

Katar'daki Northwestern Üniversitesi analisti Marc Owen Jones, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısının herhangi bir tırmanışı önlemek için dikkatlice ayarlandığını ancak İsrail'in tepkisinin "öngörülemez" olduğunu söyledi.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 5

BÖLGESEL GÜÇ SAVAŞI

İsrail, İran'ın nisan ayında İsrail topraklarına ilk saldırısını düzenlediğinde yaptığı gibi sınırlı bir yanıt vermeyi tercih edebilir.

Ancak bu kez İran'ın saldırısının ölçeği ve niteliği İsrail'in kendi caydırıcılığının altını çizmek için tepkisinin "çok daha sert olabileceği" anlamına geliyor.

İran saldırısında çoğu İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini geçebilen balistik füzeler kullandı.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 6

İSRAİL HANGİ HEDEFLERİ VURABİLİR?

İsrailli yetkililerin kamuoyuna yaptığı açıklamalara göre tüm seçenekler masada.

Bunlar arasında nükleer ve petrol üretim tesislerine saldırılar, İran Devrim Muhafızları'na yönelik hedefli suikastlar ve askeri varlıklara yönelik hassas saldırılar yer alabilir.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 7

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in "nerede, ne zaman ve nasıl isterse öyle yanıt vereceğini" belirtti. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer tesislerine kesin bir saldırı çağrısında bulundu.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 8

EN TEHLİKELİ HEDEF: NÜKLEER TESİSLER

Bir diğer seçenek olan, Natanz Uranyum Zenginleştirme Kompleksi ve Isfahan Nükleer Teknoloji Merkezi, İran'ın nükleer programının merkezindeki iki alan.

Askeri üsleri hedef alan saldırıya tepki olarak İran nükleer tesislerini hedef almak orantısız olarak görülebilir.

Uzmanlara göre bu tür bir saldırının ters tepme ve Tahran'ı nükleer programını hızlandırmaya itme potansiyeli de var.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasını desteklemeyeceğini söyledi.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 9

Uzmanlar, İran'ın nükleer tesislerinin çoğunun dağların altında, derin yeraltında konumlandığını belirtti.

Bu, İsrail'in havadan kolayca erişebileceği bir hedef değil.

Açık ve yoğun güvenlik önlemleri alınmış nükleer sahalardan daha az korunan petrol sahaları alternatif hedefler olabilir.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 10

DENİZ ÜSLERİ DE SEÇENEKLER ARASINDA

İran deniz üssü tesisleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun deniz varlıkları İsrail için diğer potansiyel hedefler.

İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra, büyük enerji altyapısına ve İran donanma tesislerine ev sahipliği yapan liman kenti Bandar-e Bushehr önemli bir merkez.

İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar - 11

HEDEFLİ SUİKAST SERİSİ

Tel Aviv ayrıca, İran'ın bölgedeki en donanımlı müttefiki olan Hizbullah'a yaptığı gibi İranlı liderlerin peşine düşerek hedefli suikastlar serisini sürdürebilir.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından artan güvenlik önlemleri altında İran'ın içinde güvenli bir yere götürüldü.

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