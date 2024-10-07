İran, İsrail misillemesini bekliyor: Muhtemel senaryolar

BÖLGESEL GÜÇ SAVAŞI

İsrail, İran'ın nisan ayında İsrail topraklarına ilk saldırısını düzenlediğinde yaptığı gibi sınırlı bir yanıt vermeyi tercih edebilir.

Ancak bu kez İran'ın saldırısının ölçeği ve niteliği İsrail'in kendi caydırıcılığının altını çizmek için tepkisinin "çok daha sert olabileceği" anlamına geliyor.

İran saldırısında çoğu İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini geçebilen balistik füzeler kullandı.