İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise bölgedeki askerlerle bir araya geldi.

Lübnan Hizbullahı'na gözdağı veren Netanyahu, "Eğer Hizbullah İsrail ile savaşmaya kalkarsa hayatının en büyük hatasını yapmış olur, bunun bedelini ağır öder" dedi.



Hizbullah'ın İsraille savaşmasının Lübnan'da hayal dahi edilemeyecek türden bir yıkıma neden olacağını söyleyen Netanyahu, İsrail askerlerine Gazze Savaşı'nın İsrail için bir ölüm kalım meselesi olduğunu da ifade etti.

Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlık yapan İsrail, kuzeyden Hizbullah'ın da savaşa dahil olmasından endişe ediyor.