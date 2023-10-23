İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Hava saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 741'e yükseldi. İran'dan İsrail’in "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam etmesi halinde bölgede işlerin kontrolden çıkabileceği" uyarısı geldi. Gazze'ye yönelik ikinci insani yardım konvoyu da Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Yardım konvoyunun Gazze'ye doğru hareket ettiği sırada Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu, tanklarının kazayla Gazze sınırı yakınlarındaki Mısır'a ait bir karakolu vurduğunu açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 17. gününde sürüyor.