İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)

İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Hava saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 741'e yükseldi. Gazze'ye yönelik ikinci insani yardım konvoyu da Refah Sınır Kapısı'ndan geçti. Yardım konvoyu Gazze'ye doğru hareket ederken Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu, tanklarının kazayla Gazze sınırı yakınlarındaki Mısır'a ait bir karakolu vurduğunu açıkladı.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 17. gününde sürüyor.

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İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 2

İsrail ordusu, olası kara harekatı öncesi Gazze'ye yönelik hava bombardımanını yoğunlaştırdı. Bölgede insani dram her geçen gün artarken ikinci insani yardım konvoyu da Refah Sınır Kapısı'ndan geçti.

17 TIR'dan oluşan konvoyda ilk defa yakıt tankerleri de Gazze'ye ulaştı.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 3

Yardım konvoyu Gazze'ye doğru hareket ederken Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama sesleri yükseldi.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 4

İSRAİL YANLIŞLIKLA MISIR'A AİT BİR NOKTAYI VURDU

İsrail ordusu, tanklarının kazayla Gazze sınırı yakınlarındaki Mısır'a ait bir karakolu vurduğunu açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattındaki bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti.” bilgisini paylaştı.

Olayda "Mısır hudut kontrol personelinden" bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdulhafız, “İsrail’in 'kasıtsız olaydan' hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini” ifade etti.

Filistinliler ise Gazze'nin güneyine ilerlemek için İsrail ordusundan yeni uyarılar aldıklarını bildirdi.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 5

İSRAİL'İN VURDUĞU CAMİ SAYISI 31'E ÇIKTI

İsrail hava saldırılarıyla Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Hedefte iki cami vardı. Saldırıda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'yı da hedef aldı.

Cenin kentine düzenlenen saldırıda El Ensar Camii, İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Caminin vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.

Böylece 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından vurulan cami sayısı da 31'e çıktı.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 6

İsrail'in hava saldırılarında, Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait bir okul da hedef alındı.

Han Yunus'taki Filistinlilerin İsrail bombardımanından kaçarak sığındığı okulda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 7

İsrail-Lübnan hattında da hareketlilik yaşandı.

İsrail'e ait Merkava tankları Lübnan sınırına konuşlandırıldı.

Bölgede zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanırken, İsrail çatışmaların yaşandığı kuzey bölgelerindeki 14 yerleşim yerinde tahliye kararı aldı.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 8

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise bölgedeki askerlerle bir araya geldi.

Lübnan Hizbullahı'na gözdağı veren Netanyahu, "Eğer Hizbullah İsrail ile savaşmaya kalkarsa hayatının en büyük hatasını yapmış olur, bunun bedelini ağır öder" dedi.

Hizbullah'ın İsraille savaşmasının Lübnan'da hayal dahi edilemeyecek türden bir yıkıma neden olacağını söyleyen Netanyahu, İsrail askerlerine Gazze Savaşı'nın İsrail için bir ölüm kalım meselesi olduğunu da ifade etti.

Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlık yapan İsrail, kuzeyden Hizbullah'ın da savaşa dahil olmasından endişe ediyor.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 9

KARA HAREKATI OLACAK MI?

Öte yandan Gazze sınırında on binlerce İsrail askerinin kara harekatı için bekleyişiyse de sürüyor.

Daha önce İsrail Ekonomi Bakanı, hükümetin orduya yeşil ışık yaktığını, operasyon kararının orduya ait olduğunu söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin konuştu.

Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısının ardından açıklama yapan Galan, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 10

İran, İsrail’in "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam etmesi halinde bölgede işlerin kontrolden çıkabileceğini" söyledi.

Abdullahiyan, “Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail’i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum.” dedi.

Bölgenin "barut fıçısı gibi" olduğunu dile getiren Abdullahiyan, “Gazze ve Batı Şeria'da savaş çığırtkanlığının, soykırımın, katliamın, Gazze ve Batı Şeria sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin, sürdürülmesine ilişkin herhangi bir yanlış hesaplama ciddi, acı ve geniş sonuçlar doğurabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 11

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan da tehdit gibi bir açıklama geldi.

Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurguladı.

Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız." değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 12

ABD'DEN İSRAİL'E BEKLEYİN BASKISI

Amerika Birleşik Devletleri ise kara harekatını ertelemesi için İsrail'e baskı yapmayı sürdürüyor.

Biden, İsrail'in Gazze'yi işgalini geciktirmek için İsrail tarafıyla diyaloğu sürdürdüğünü söyledi.

Biden, dün akşam saatlerinde Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada,  Biden'ın Papa ile yaptığı görüşmede, "Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik barbarca saldırısını kınadığı ve Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini vurguladığı" bildirilen açıklamada, iki liderin bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Netanyahu ile görüşmesinde ise Biden'in "Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinliler için gönderilen 2 insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladığını" aktardığı ifade edilen açıklamada, iki liderin Gazze'ye insani yardımların süreceğini teyit ettiği belirtildi.

Biden'in, 2 ABD vatandaşı rehinenin serbest bırakılması konusunda İsrail'in verdiği destekten dolayı takdirlerini ifade ettiğine değinilen açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas'ın elinde olan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabalar" hakkında konuştuğu aktarıldı.

Biden ayrıca X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile görüşmesinde, "İsrail'in sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması anlamına gelen savaş hukukuna göre hareket etmesi gerektiği" hakkında konuştuklarını belirtti.

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 13

İSRAİL'E DESTEK ZİYARETLERİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Rutte, bugün İsrail’in başkenti Tel Aviv’e günü birlik bir ziyaret yaparak Netenyahu ile bir araya gelecek.

Rutte, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da salı günü İsrail'de olacak. 

İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 14
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 15
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 16
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 17
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 18
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 19
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 20
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 21
İran, İsrail ve ABD'yi "Orta Doğu'da durum kontrolden çıkabilir" diyerek uyardı, Netanyahu "Hamas'la savaş ölüm kalım meselesi" dedi (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün) - 22
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