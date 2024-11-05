İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey"

İran'da, okuduğu üniversitenin ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle taciz edilen bir kadın öğrenci vücudunu protestoya dönüştürdü. İç çamaşırlarına kadar soyunan öğrenci, protesto sonrası gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü, öğrencinin gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığını yazdı. Konuya ilişkin açıklama yapan İran hükümeti, genç kadının tedavi gören “sorunlu bir birey” olduğunu ileri sürdü. İnsan hakları savunucuları, İranlı yetkililerin kadın protestocuları akıl hastası olarak etiketleyip psikiyatri tesislerine sevk etme alışkanlığına dikkat çekiyor.

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 1

İran'ın başkenti Tahran'daki Azad Bilimsel Araştırma Üniversitesi'nde bir kadın öğrencinin kıyafet protestosu dünyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının kampüste iç çamaşırlarıyla yürüdüğü ve polis memurlarının onu zorla gözaltına aldığı görülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 2

"ÖĞRENCİNİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, kadın öğrencinin bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini, ancak tedavi gören “sorunlu bir birey” olduğunu öne sürdü.

İran hükümeti ilk resmi tepkisinde, “Bu meseleye güvenlik merceği altında bakmak yerine sosyal bir mercekle bakıyoruz ve sorunlu bir birey olarak bu öğrencinin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 3

TEDAVİ MERKEZİNE NAKLEDİLDİ

Sosyal medyada isminin Ahoo Daryaei olduğu ileri sürülen genç kadının polis karakolundan bir tedavi merkezine nakledildiği belirtildi ancak ne tür bir tedavi göreceği açıklanmadı.

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 4

Hükümetin web sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bu öğrencinin üniversiteye dönmesi konusunda konuşmak için henüz çok erken. Tedaviye ihtiyacı var ve sonraki adımları atmadan önce bunun tamamlanması gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 5

AKIL HASTASI ETİKETİ

Üniversite sözcüsü de, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Öğrencinin ağır zihinsel baskı altında olduğu ve zihinsel bir bozukluğu olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları savunucuları, İran yetkililerinin kadın protestocuları akıl hastası olarak etiketleyip psikiyatri tesislerine sevk etme alışkanlığına dikkat çekiyor.

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 6

MAHSA AMİNİ OLAYLARI

Eylül 2022'de genç bir İranlı kadın olan Mahsa Amini'nin ölümünden sonra ülke çapında düzenlenen protestoların ardından daha çok İranlı kadın peçelerini çıkararak yetkililere meydan okuyor.

Amini, başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri isyanı şiddet kullanarak bastırdı.

İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey" - 7

"ŞİDDET KULLANILARAK TUTUKLANDI"

Uluslararası Af Örgütü, X'te yaptığı açıklamada genç kadının, "örtünme zorunluluğunu protesto etmek için kıyafetlerini çıkardıktan sonra şiddet kullanılarak tutuklandığını” belirtti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Pazartesi günü yarı resmi, sert çizgideki Tasnim haber ajansı sosyal medyada tepki gösterenlerin “2022'de Mahsa Amini olayında ortaya çıkan aynı İran karşıtı hareket” olduğunu söyledi.

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