İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey"

"ÖĞRENCİNİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, kadın öğrencinin bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini, ancak tedavi gören “sorunlu bir birey” olduğunu öne sürdü.

İran hükümeti ilk resmi tepkisinde, “Bu meseleye güvenlik merceği altında bakmak yerine sosyal bir mercekle bakıyoruz ve sorunlu bir birey olarak bu öğrencinin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.” dedi.