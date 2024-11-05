İran, kadın protestocunun akıl sağlığına da saldırdı: "Sorunlu bir birey"
İran'da, okuduğu üniversitenin ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle taciz edilen bir kadın öğrenci vücudunu protestoya dönüştürdü. İç çamaşırlarına kadar soyunan öğrenci, protesto sonrası gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü, öğrencinin gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığını yazdı. Konuya ilişkin açıklama yapan İran hükümeti, genç kadının tedavi gören “sorunlu bir birey” olduğunu ileri sürdü. İnsan hakları savunucuları, İranlı yetkililerin kadın protestocuları akıl hastası olarak etiketleyip psikiyatri tesislerine sevk etme alışkanlığına dikkat çekiyor.
İran'ın başkenti Tahran'daki Azad Bilimsel Araştırma Üniversitesi'nde bir kadın öğrencinin kıyafet protestosu dünyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının kampüste iç çamaşırlarıyla yürüdüğü ve polis memurlarının onu zorla gözaltına aldığı görülüyor.