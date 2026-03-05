İran Kızılayı: İlkokul saldırısı 2 seferde gerçekleşti
05.03.2026 14:56
AA
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıya başladığı ilk gün vurulan ilkokulla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İran Kızılayı saldırının tek seferde değil 45 dakika aralıkla 2 füzeyle gerçekleştirildiğini söyledi.
SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELEBİLİR
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırı dalgasının ilk gününde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokulu bombalanmış, büyük çoğunluğu 7-12 yaş arasındaki 139 öğrenci ile 26 öğretmen yaşamını yitirmişti.
İran Kızılayı okul saldırısının tek seferde değil 2 seferde yapıldığını açıkladı. Buna göre okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. İran Kızılayı Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor’un açıklamalarına göre
toplam can kaybının 185’e ulaşması bekleniyor. Olay sırasında okulda bulunan 170 öğrenciden 165’inin kimliği tespit edilirken, parçalanan diğer cenazeler için DNA testleri uygulanıyor. Saldırıda ayrıca 95 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
45 DAKİKA ARAYLA 2 SALDIRI YAPILMIŞ
Saldırının gerçekleştirilme biçimine dair ayrıntı veren Silahşor, ilk bombardımanın sabah saat 10.45 sularında yapıldığını, bölgeye yaralılara yardım etmek için sivillerin toplandığı sırada saat 11.30’da füzeyle ikinci bir saldırının daha düzenlendiğini ifade etti.
İkinci saldırının doğrudan yardım ekiplerini ve sivilleri hedef aldığını vurgulayan Silahşor, okulun yakınında askeri bir tesis bulunmadığını ve bölgenin yıllardır eğitim kurumu olarak hizmet verdiğini ekledi. Söz konusu noktanın 10 yıl önce askeri merkez olduğuna dair duyumların gerçeği yansıtmadığı ve buranın aktif bir ilkokul olduğu kaydedildi.
ABD VE İSRAİL SALDIRIYI KENDİLERİNİN YAPMADIKLARINI SÖYLEDİ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sivil hedefleri vurmadıklarını savunarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin saldırıyla bağını "bildiğimiz kadarıyla hayır" diyerek reddederken konunun Savunma Bakanlığı tarafından incelendiğini belirtti. İsrail hükümeti ve ordu yetkilileri ise söz konusu bölgede bir saldırı düzenlemediklerini iddia ederek olaydaki dahillerini reddeden açıklamalarda bulundu.