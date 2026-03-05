İran Kızılayı: İlkokul saldırısı 2 seferde gerçekleşti

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırı dalgasının ilk gününde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokulu bombalanmış, büyük çoğunluğu 7-12 yaş arasındaki 139 öğrenci ile 26 öğretmen yaşamını yitirmişti.

İran Kızılayı okul saldırısının tek seferde değil 2 seferde yapıldığını açıkladı. Buna göre okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. İran Kızılayı Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor’un açıklamalarına göre

toplam can kaybının 185’e ulaşması bekleniyor. Olay sırasında okulda bulunan 170 öğrenciden 165’inin kimliği tespit edilirken, parçalanan diğer cenazeler için DNA testleri uygulanıyor. Saldırıda ayrıca 95 kişinin yaralandığı belirtiliyor.