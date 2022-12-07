İran lideri Hamaney'e kız kardeşinden Mahsa Amini tepkisi: Halka zulmediyor

Kendi kızının da İran emniyet güçleri tarafından sert bir şekilde gözaltına alındığını zikreden Bedri Hüseyni, "Benim kızım böyle bir şekilde gözaltına alınıyorsa diğer insanların mazlum çocukları gözaltına alınırken ne gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyorlardır" değerlendirmesinde bulundu.