İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Filistin'i destekleyen devletlerin İsrail liderleri için idam cezasını değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İdam cezası elde etmek için alternatif bir "formül" olabileceğini öne süren Garibabadi, "Netanyahu için ölüm cezası vermek imkansız değil." dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için, savaş suçları ve insanlık dışı eylemler işlediklerine dair "makul kanıtları" olduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil" - 1

"FİLİSTİN YANLISI ÜLKELER BİR ARAYA GELMELİ"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Filistin yanlısı ülkelerin bir araya gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere Gazze'deki savaş suçlarından dolayı idam cezası verebileceğini söyledi.

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İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil" - 2

UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİ

Geçtiğimiz ay, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için, savaş suçları ve insanlık dışı eylemler işlediklerine dair "makul kanıtları" olduğunu ileri sürerek tutuklama emri çıkarmıştı.

İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil" - 3

"ALTERNATİF BİR FORMÜL VAR"

İsrailli yetkililer için idam cezası elde etmek için alternatif bir "formül" olabileceğini öne süren Garibabadi, "Böyle bir mahkeme muhtemelen BM'ye bağlı olduğu için ölüm cezası vermeyecektir. Netanyahu için ölüm cezası vermek imkansız değil." dedi.

İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil" - 4

İSRAİL'E YÖNELİK ABD DESTEĞİ

Garibabadi, İsrail'in işlediği suçlardan ABD'yi de sorumlu tuttu. Washington'ın desteği olmadan İsrail'in ayakta kalamayacağını iddia ederek "ABD, Siyonist rejime yalnızca askeri ve istihbari destek vermedi, siyasi ve diplomatik yardım da sağladı" dedi.

İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil" - 5

UCM KARARI UYGULANACAK MI?

Merkezi Hollanda'nın Lahey şehrinde yer alan UCM'nin herhangi bir kolluk kuvveti yok. Dolayısıyla tutuklama kararlarının uygulanması, UCM'yi kuran Roma Statüsü'ne üye 124 ülkenin kendi kolluk kuvvetlerinin devreye girmesiyle gerçekleştiriliyor.

İsrail üye devletler arasında yer almıyor ve UCM'nin yargı yetkisini tanımıyor.

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