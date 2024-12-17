İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil"
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Filistin'i destekleyen devletlerin İsrail liderleri için idam cezasını değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İdam cezası elde etmek için alternatif bir "formül" olabileceğini öne süren Garibabadi, "Netanyahu için ölüm cezası vermek imkansız değil." dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için, savaş suçları ve insanlık dışı eylemler işlediklerine dair "makul kanıtları" olduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.
"FİLİSTİN YANLISI ÜLKELER BİR ARAYA GELMELİ"
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Filistin yanlısı ülkelerin bir araya gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere Gazze'deki savaş suçlarından dolayı idam cezası verebileceğini söyledi.