İran, Netanyahu'nun idam edilmesini istiyor: "İmkansız değil"

"ALTERNATİF BİR FORMÜL VAR"

İsrailli yetkililer için idam cezası elde etmek için alternatif bir "formül" olabileceğini öne süren Garibabadi, "Böyle bir mahkeme muhtemelen BM'ye bağlı olduğu için ölüm cezası vermeyecektir. Netanyahu için ölüm cezası vermek imkansız değil." dedi.