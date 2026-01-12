İran protestolarına dünyadan "monarşist" destek geldi, ABD'de kamyon göstericilere daldı

İsrail'den de ABD'nin İran'a müdahale olasılığı nedeniyle üst düzey alarma geçildiği açıklaması gelmişti. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefon görüşmesinin ardından yapıldı.

ABD'li bir yetkiliye göre yarın İran konusundaki seçenekleri değerlendirmek için üst düzey danışmanlarla görüşmesi beklenen Trump, İranlı muhalefet liderleriyle temas halinde olduğunu söyledi ve başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Ordu, konuya bakıyor ve biz de çok güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.