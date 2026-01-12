İran protestolarına dünyadan "monarşist" destek geldi, ABD'de kamyon göstericilere daldı
12.01.2026 09:39
NTV - Haber Merkezi
İran'daki rejim karşıtı protestolar devam ederken dünya çapında protestolara destek mitingleri geldi. Mitinglerde "şah yanlısı" gruplar dikkat çekerken, Los Angeles'taki göstericilerin arasına kamyon daldı.
15. gününe giren İran'daki rejim karşıtı protestolara dünyadan ve İran diasporası'ndan destek mitingleri geldi. İstanbul'un yanı sıra Paris, Berlin, Londra ve Los Angeles gibi kentlerde yapılan mitinglerde devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi taraftarları dikkat çekti.
İSTANBUL DA MİTİNGLERİN ADRESLERİNDEN OLDU
İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp hızla ülke çapında yayılan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor. ABD merkezli insan hakları örgütü gösterilerde 490'ı protestocu ve 48'i güvenlik personeli olmak üzere 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Örgüte göre, 10 bin 600'den fazla kişi ise tutuklandığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara destek olmak için İran'a müdahale tehdidinde bulundu.
BERLİN'DEKİ GÖSTERİ BRANDENBURG KAPISI ÖNÜNDEYDİ
İran, Trump'ın tehditlerini gerçekleştirmesi durumunda ABD'ye yanıt olarak İsrail'i ve ABD'nin bölgedeki askeri üslerini meşru hedef sayacağını açıkladı. Protestolara müdahale etmek adına ülkedeki internet bağlantısı kesilirken, İran'da erişimi geri getirebileceklerini söyleyen ABD Başkanı, konuyu uydu interneti şirketi Starlink'in sahibi Elon Musk'la görüşeceğini söyledi.
PARİS'TE YÜRÜYÜŞTE ŞAHLIK BAYRAKLARI AÇILDI
İsrail'den de ABD'nin İran'a müdahale olasılığı nedeniyle üst düzey alarma geçildiği açıklaması gelmişti. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefon görüşmesinin ardından yapıldı.
ABD'li bir yetkiliye göre yarın İran konusundaki seçenekleri değerlendirmek için üst düzey danışmanlarla görüşmesi beklenen Trump, İranlı muhalefet liderleriyle temas halinde olduğunu söyledi ve başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Ordu, konuya bakıyor ve biz de çok güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.
LONDRA'DA GÖSTERİLER ŞAHLIK LEHİNEYDİ
Protestoların İran çapında yayılması ve ABD'nin tehditini sürdürmesi devam ederken dünya çapında da protestolarla dayanışma ve rejim karşıtı gösteriler yapıldı.
İstanbul, Berlin, Paris, Londra gibi büyük kentlerde özellikle İran diasporasının protestolara destek mitinglerinde Rıza Pehlevi lehine bayraklar ve posterler açıldı. Bazı protestocuların Pehlevi'nin şah olarak İran'a dönmesini talep ettiği belirtildi. Gösterilerin yapıldığı her şehirde İran Şahlığı bayraklarının açılması dikkat çekerken bazı göstericilerin İsrail bayrağı da açtığı görüldü.
HAMANEY'İN POSTERLERİ YAKILDI
Gösterilerde Tahran rejimi ve İran Dini Lideri Ali Hamaney aleyhinde sloganlar atılırken bazı göstericiler Hamaney'in posterlerini ateşe verdi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise eylemcileri "vandallar" ve "sabotajcılar" olarak nitelendirmişti. Haziran 2025'teki ABD ve İsrail saldırılarını hatırlatan Hamaney, Trump'ın elinde binlerce İranlının kanının bulunduğunu söylemiş ve göstericileri ABD Başkanı'nı memnun etmek için kendi şehirlerini yakmakla suçlamıştı.
LOS ANGELES'TAKİ GÖSTERİLERE KAMYON GÖLGESİ
ABD'nin Los Angeles kentindeki gösterilere ise saldırı gölgesi düştü. Göstericilerin arasına dalan kamyon ölüme neden olmazken iki kişinin yaralandığı açıklandı.
"ŞAH'A HAYIR, REJİME HAYIR. ABD: 1953'Ü TEKRAR ETME. MOLLALARA HAYIR"
Sosyal medyadaki görüntülerde göstericilerin arasına dalan kamyondaki slogan dikkat çekti. "Şah'a, rejime ve mollalara hayır" sloganının yanı sıra ABD'ye “1953'ü tekrar etme” mesajı içeren slogan, CIA desteğiyle 1953'te o dönemdeki İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın darbeyle görevden alınmasına atıfta bulunuyor.
"TRUMP İRAN'I YENİDEN HARİKA YAP"
Los Angeles'taki gösterilerde de şahlık dönemi bayrakları açılırken “Trump İran'ı yeniden harika yap” mesajlı flamalar dikkat çekti. İranlı muhalif liderlerle de iletişim halinde olduğunu ifade eden Donald Trump, Tahran yönetiminin dün nükleer müzakereler konusunda kendisini aradığını belirtip “Onlarla görüşebiliriz” demişti.