İran riyalindeki tarihi çöküş Tahran sokaklarını karıştırdı

Merkezi Londra'da bulunan Iran International kanalına ulaşan bir videoya göre, güvenlik güçleri Tahran'ın Bağ-ı Sipahsalar bölgesinde protesto düzenleyen esnafa biber gazı sıktı.

Sosyal medya görüntülerinde protestocuların hükümet karşıtı sloganlar attığı duyuldu.

Pazar günü ise protesto gösterileri Tahran'ın merkezindeki iki büyük mobil pazarda yoğunlaşmış, göstericiler burada da hükümet aleyhine sloganlar atmıştı.

ILNA haber ajansı, başkentin merkezindeki çeşitli çarşılarda gösteriler düzenlendiğini bildirdi.

Ajans, protestocuların hükümetten "döviz kuru dalgalanmalarını dizginlemek ve net bir ekonomik strateji belirlemek yönünde müdahale talep ettiğini" yazdı.

AFP ajansı, fiyat dalgalanmalarının bazı ithal malların satışını felç ettiğini, hem satıcıların hem de alıcıların piyasa görünümü netleşene kadar işlemleri ertelemeyi tercih ettiğini aktardı.

ILNA'ya konuşan protestocular, "Bu koşullar altında iş yapmaya devam etmek imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

Resmi haber ajansı IRNA ise "Birçok esnaf olası zararları önlemek amacıyla satışları askıya almayı tercih etti" bilgisini paylaştı.

Muhafazakarlara yakın Fars haber ajansı ise Tahran'ın merkezinde, çok sayıda dükkanın bulunduğu ana bir caddeyi işgal eden göstericilerin görüntülerini yayınladı.

Bunun yanı sıra İtimad gazetesine konuşan ve ismini vermeyen bir esnaf, yetkililerin artan ithalat maliyetleriyle mücadele eden dükkan sahiplerine hiçbir destek sunmadığından yakındı.

AFP'nin aktardığına göre esnaf, "Dolar fiyatının hayatımızı nasıl etkilediğini takip bile etmediler. Protestomuzu göstermeye karar vermek zorundaydık. Bu dolar kuruyla bir telefon kılıfı bile satamıyoruz ve yetkililer hayatımızın cep telefonu ve aksesuar satarak döndüğü gerçeğini hiç umursamıyor" diye konuştu.