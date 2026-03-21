İran Savaşı çevre felaketini katlayarak büyütüyor

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta 22 gün geride kalırken, savaş nedeniyle oluşan çevresel maliyetin boyutu her geçen gün katlanarak artıyor. Yapılan araştırmalara göre savaş nedeniyle 5 milyon ton sera gazı atmosfere salınırken bu sayının 84 ülkenin ürettiği sera gazının toplamından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Savaş uçakları, dronlar, füzeler ve bunların patlattığı ya da verdiği hasarlar Orta Doğu'nun devasa bir çevresel felaket bölgesine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre, 22 gündeki emisyon miktarı İzlanda ve Kuveyt'in yıllık emisyonuna eşdeğer. Uzmanlar, savaşın iklim krizini hızlandıran "felaket niteliğinde" bir yıkıma neden olduğunu vurguluyor.