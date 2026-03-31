İran Savaşı çevresel felakete dönüşüyor

Denizlerdeki ekolojik denge de saldırılardan nasibini alırken, ABD'nin müdahaleleriyle İran'a ait 43'ten fazla geminin hasar görmesi veya batırılması sonucu Bandar Abbas ve Konarak limanları çevresinde ciddi kirlilik meydana geldi.

Sri Lanka kıyılarına yakın bir bölgede saldırıya uğrayan İran'a ait Dena fırkateyni ile Abu Dabi, Dubai ve Manama limanlarındaki sızıntılar, yakıtın ve diğer kirleticilerin denize yayılmasına sebebiyet verdi. Karbon salımının kategorilere ayrılan bilançosunda ise yıkılan binalardan 2 milyon 415 bin ton, petrol rafinerisi patlamalarından 1 milyon 883 bin ton ve askeri operasyon yakıtlarından 529 bin ton emisyon kaydedilirken, mühimmatlardaki gömülü karbon ve füze kaynaklı salımlar toplam rakamı İzlanda'nın yıllık değerlerinin üzerine çıkardı.

Savaşın en kritik evresi ise 21 Mart'ta Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alınması ve İsrail'in Dimona Nükleer Santrali bölgesinde sirenlerin çalmasıyla ortaya çıkan nükleer sızıntı riski oldu. İran Atom Enerjisi Kurumu’nun saldırı duyurusu ve karşılıklı füze misillemeleri üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nükleer kaza tehlikesine karşı taraflara acil itidal çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un uyarısıyla tescillenen bu tehlikeli boyut; yıkılan binalar, yanan petrol tesisleri ve nükleer tesislerin yakınındaki çatışmalarla bölgenin çevresel sorunlarını çözülemez bir krize sürükledi.